Ολυμπιακός: «Έχουν διαλυθεί τα πάντα στο ΣΕΦ - Πηγαίνουμε γύρω γύρω για προπονήσεις»

Onsports Team

Έξαλλος για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΕΦ εμφανίστηκε ο Γιώργος Χριστοφοράκης, προπονητής της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού στο πινγκ πονγκ μετά την ήττα 4-0 από τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας προπονητής ήταν πυρ και μανία για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τονίζοντας πως η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πινγκ πονγκ, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το φαληρικό στάδιο για την προετοιμασία της και αναγκάζεται να πηγαίνει από εδώ και από εκεί για τις προπονήσεις.

Ακόμα, όπως τόνισε στις δηλώσεις του, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η ήττα ήταν ένα… αναμενόμενο αποτέλεσμα, ελέω των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, αλλά και το ΣΕΦ και τόνισε πως «δεν έγινε και τίποτα να χάσουμε ένα πρωτάθλημα».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χριστοφοράκης ανέφερε:

«Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα. Να σου πω την αλήθεια το περιμέναμε γιατί αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα με τις Ελληνίδες αθλήτριες και έτσι έβαλα την Μαρία μπας και αλλάξει κάτι. Πιστεύω κάναμε το καλύτερο στην κλήρωση, ρισκάραμε στο πρώτο ματς δεν μας βγήκε, γύρισε από 9-7 που ήταν μπροστά η Μαργαρίτα, γύρισε αυτό το παιχνιδάκι και ύστερα πήγαν εύκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.

Στηρίχτηκα στα μικρά κορίτσια που έχουμε, αλλά δυστυχώς πληρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος, στο ΣΕΦ έχουν διαλυθεί τα πάντα, τα κορίτσια δεν έχουν προπόνηση, πηγαίνουν γύρω γύρω σαν τους γύφτους, όπου βρουν να παίζουν, εκτός από το ΣΕΦ που έπρεπε να γίνει η βασική προετοιμασία τους. Δεν αισθάνονται καλά, δεν είναι σίγουρες για τίποτα και δυστυχώς το πληρώσαμε, αλλά δεν πειράζει εμείς συνεχίζουμε, θα ποντάρουμε στις πιο μικρές και ελπίζω να βρούμε τις λύσεις. Δεν είναι κακό να χάσουμε ένα πρωτάθλημα ύστερα από 5 χρόνια».