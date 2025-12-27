Μεταγραφές: Εντυπωσιάστηκε η Μπαρτσελόνα με Κουλιεράκη

EUROKINISSI

Onsports Team

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, κερδίζοντας διαρκώς έδαφος και προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με την καταλανική Sport, μία από τις ομάδες που έχουν εντυπωσιαστεί από τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό είναι η Μπαρτσελόνα. Οι μπλαουγκράνα αναζητούν έναν στόπερ μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με τον Χάνσι Φλικ να εξετάζει τόσο τον Κουλιεράκη όσο και τον Λούκα Βούσκοβιτς από το Αμβούργο.

Χαρακτηριστικά, στο δημοσίευμα αναφέρεται:

«Ο Κουλιεράκης εντυπωσιάζει τη Μπαρτσελόνα. Ο Κουλιεράκης ήταν μια επένδυση μακράς διάρκειας για τη Βόλφσμπουργκ, η οποία τον απέκτησε από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Από τότε, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς κεντρικούς αμυντικούς στη γερμανική λίγκα.

Ο 22χρονος είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός, με κύρια χαρακτηριστικά την ικανότητά του στο passing, το να ξεκινά παιχνίδι από την άμυνα και την καλή του αντίληψη στο γήπεδο. Είναι γρήγορος και δείχνει σαφή ηγετικά χαρακτηριστικά.

Η Λίβερπουλ έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα αστέρα, αν και όλα δείχνουν ότι δεν θα αποχωρήσει πριν το καλοκαίρι. Το στυλ παιχνιδιού του θεωρείται ιδανικό για τη Μπαρτσελόνα».