Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Nations League: Πρεμιέρα εκτός έδρας με τη Σερβία για τη Εθνική μας
Οnsports Τeam 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πρεμιέρα εκτός έδρας με τη Σερβία για τη Εθνική μας

Η κλήρωση της Εθνικής ομάδας για το Nations League πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα και σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. 

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της ΕΘνικής ομάδας στο Nations League, όπου κληρώθηκε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Η Εθνική μας ομάδα θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας, κόντρα στη Σερβία,  ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη Γαλανόλευκη θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία.

Τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την Εθνική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου
Σερβία - Ελλάδα (21:45)
Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)
Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου
Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)
Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου
Ελλάδα - Γερμανία (21:45)
Ολλανδία - Σερβία (21:45)  

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου 
Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)
Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου
Ελλάδα - Σερβία (21:45)
Γερμανία - Ολλανδία (21:45)

 


Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Πότε βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Θέλτα
20 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Πότε βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Θέλτα
EUROLEAGUE
Αποθέωση οπαδών Ερυθρού Αστέρας για DPG: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;»
33 λεπτά πριν Αποθέωση οπαδών Ερυθρού Αστέρας για DPG: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;»
EUROLEAGUE
Πρόεδρος Ερυθρού Αστέρα: «Είναι δύσκολο να παλεύεις ενάντια σε… ανώτερες δυνάμεις»
47 λεπτά πριν Πρόεδρος Ερυθρού Αστέρα: «Είναι δύσκολο να παλεύεις ενάντια σε… ανώτερες δυνάμεις»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ποστέκογλου: «Η Τότεναμ δεν είναι μεγάλος σύλλογος»
1 ώρα πριν Ποστέκογλου: «Η Τότεναμ δεν είναι μεγάλος σύλλογος»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved