Nations League: Πρεμιέρα εκτός έδρας με τη Σερβία για τη Εθνική μας

Οnsports Τeam

Η κλήρωση της Εθνικής ομάδας για το Nations League πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα και σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της ΕΘνικής ομάδας στο Nations League, όπου κληρώθηκε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Η Εθνική μας ομάδα θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας, κόντρα στη Σερβία, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη Γαλανόλευκη θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία.

Τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την Εθνική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)