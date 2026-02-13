Ομάδες

Ο Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο, πάτησε και πάλι παρκέ και έστειλε μήνυμα σε όλους
Οnsports Τeam 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:50
NBA

Ο Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο, πάτησε και πάλι παρκέ και έστειλε μήνυμα σε όλους

Ο Νίκολα Τόπιτς, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων, πάτησε παρκέ απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς και γνώρισε την αποθέωση.

Ο Νίκολα Τόπιτς είναι και πάλι εδώ. Ο Σέρβος γκαρντ σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του, «νικώντας» τον καρκίνο και πλέον πατάει ακόμα πιο γερά στα πόδια του, επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση.

Ο Σέρβος γκαρντ, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, είχε διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων αλλά χθες επέστρεψε. Λίγο πριν το τέλος της πρώτη περιόδου, στον αγώνα των Θάντερ κόντρα στους Μπακς πάτησε και πάλι παρκέ και γνώρισε την αποθέωση.  

Έτσι έκανε το ντεμπούτο του στο NBA, αφού είχε χάσει επίσης την πρώτη του χρονιά λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού.

Ο Τόπιτς είχε ξεκινήσει χημειοθεραπείες μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια της θυγατρικής ομάδας των Θάντερ στη G-League, τους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, σημειώνοντας 22 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ κόντρα στους Μπακς, είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα και τρία ριμπάουντ.



