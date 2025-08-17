Super League: Επίσημη η αναβολή του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Onsports Team

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας, την οποία ζήτησε ο Παναθηναϊκός λόω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Όπως προβλέπει ο κανονισμός της Super League, ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αναβληθεί το ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ. Λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Σαμσουνσπόρ για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Οι αγώνες με τους Τούρκους είναι προγραμματισμένοι για 21 και 28 Αυγούστου και το ντεμπούτο στο πρωτάθλημα απέναντι στον ΟΦΗ ήταν προγραμματισμένο για Κυριακή 24 Αυγούστου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αναβολή επισημοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης της Super League και μένει πλέον να οριστεί το ματς σε νέα ημερομηνία.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».