Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο 20χρονος της Παλμέιρας, Ενρίκε Ταλίς
Onsports Team 17 Αυγούστου 2025, 16:26
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο 20χρονος της Παλμέιρας, Ενρίκε Ταλίς

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι πολύ κοντά στον Βραζιλιάνο 20χρονο επιθετικό που αγωνίζεται στην Παλμέιρας – Έτοιμος να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.

Ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές «στοχεύει» νεαρές ηλικίες κυρίως και στην πλούσια αγορά της λατινικής Αμερικής. Ένα τέτοιο ταλέντο βρήκαν οι «ερυθρόλευκοι» στο πρόσωπο του Ενρίκε Ταλίς, ο οποίος και είναι πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης της ομάδας του Πειραιά.

Ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, ανήκει στην Παλμέιρας. Η οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, είναι πλέον πολύ κοντά στην επίτευξή της. Με την υπόθεση να μοιάζει να μπαίνει στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσής της.

Ο Ταλίς αναμένεται να υπογράψει για 5 χρόνια στους πρωταθλητές, οι οποίοι πέρα από τα χρήματα θα αφήσουν και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης στους Βραζιλιάνους.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Μένει εδώ ο Ζαφείρης, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε πριν τον Γενάρη»
8 λεπτά πριν Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Μένει εδώ ο Ζαφείρης, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε πριν τον Γενάρη»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο 20χρονος της Παλμέιρας, Ενρίκε Ταλίς
56 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο 20χρονος της Παλμέιρας, Ενρίκε Ταλίς
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Χωρίς αγωνιστική υποχρέωση στο Βέλγιο η Άντερλεχτ ανάμεσα στα ματς του Conference League
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Χωρίς αγωνιστική υποχρέωση στο Βέλγιο η Άντερλεχτ ανάμεσα στα ματς του Conference League
ΜΠΑΣΚΕΤ
L’ Equipe: «Εκτός Eurobasket ο Βενσάν Πουαριέ»
3 ώρες πριν L’ Equipe: «Εκτός Eurobasket ο Βενσάν Πουαριέ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved