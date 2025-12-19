Πυγμαχία: Πέντε μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 στη Γερμανία

Οnsports Τeam

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U17 που διεξήχθη στη Γερμανία ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η ελληνική πυγμαχία διανύει την πιο ζωντανή και δημιουργική περίοδο των τελευταίων χρόνων.

Με πέντε χάλκινα μετάλλια και τέσσερις πέμπτες θέσεις, η εθνική όχι μόνο διεύρυνε το αγωνιστικό της αποτύπωμα, αλλά επιβεβαίωσε ότι η αναγέννηση του αθλήματος δεν αποτελεί πια φιλοδοξία, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι νεαροί Έλληνες και Ελληνίδες πυγμάχοι στάθηκαν απέναντι στις πλέον καταξιωμένες ευρωπαϊκές σχολές με ωριμότητα, ψυχραιμία και υψηλό αθλητικό ήθος, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με τρόπο που τιμά ολόκληρη την ελληνική αθλητική κοινότητα.

Οι Τσαπτζής, Χριστόφα, Ζιώγας, Ταρνανίδου και Σδούγα, οι πέντε αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν τα χάλκινα μετάλλια, εισήλθαν στους ημιτελικούς με τεχνική πληρότητα και ψυχική καθαρότητα. Η παρουσία τους στο ρινγκ δεν περιορίστηκε στην προσωπική διεκδίκηση ενός μεταλλίου, αντιθέτως, ενσάρκωσε ένα συλλογικό όραμα, την ανάδειξη της νέας γενιάς ως δυναμικού φορέα του μέλλοντος της Ελληνικής Πυγμαχίας.

Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία των αθλητών που κατέκτησαν τις πέμπτες θέσεις, Πετρίτση, Κωνσταντινούδη, Ζήκου και Ζουρνατζή. Η πρόκριση στις υψηλές θέσεις μιας τόσο απαιτητικής διοργάνωσης μαρτυρά ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές βρίσκονται ένα μόλις βήμα πριν από τη σταθερή καθιέρωσή τους στις κορυφαίες ευρωπαϊκές κατηγορίες.

Συνολικά, δεκαεπτά αθλητές και αθλήτριες φόρεσαν τα «γαλανόλευκα γάντια», εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε όλο το φάσμα των κατηγοριών.