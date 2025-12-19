Ομάδες

Conference League: Η τελική θέση της ΑΕΚ, οι διασταυρώσεις κι ο δρόμος ως τον τελικό
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 19 Δεκεμβρίου 2025, 03:40
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέτυχε μια επική ανατροπή επί της Κραϊόβα και κατέλαβε την τρίτη θέση στη League Phase του Conference League, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16» - Δείτε την τελική βαθμολογία, τις διασταυρώσεις και τον δρόμο ως τον τελικό της διοργάνωσης.

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι 6 αγωνιστικές στον ενιαίο όμιλο κι έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ άουτ.

Οι οκτώ πρώτες -ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΑΕΚ, η οποία τερμάτισε τρίτη μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα- προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα ματς) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ για την πρόκριση στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

  • Μάιντς – Σαμσουνσπόρ 2-0
  • Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν 3-0
  • ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2
  • ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια 1-0
  • Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια 0-0
  • Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο 2-2
  • Ντιναμό Κιέβου – Νόα 2-0
  • Λοζάνη – Φιορεντίνα 1-0
  • Ζρίνσκι – Ραπίντ 1-1
  • Λέγκια – Λίνκολν 4-1
  • Τσέλιε – Σέλμπουρν 0-0
  • Ομόνοια – Ράκοβ 0-1
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα 3-0
  • Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ 3-1
  • Σαχτάρ – Ριέκα 0-0
  • Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς 3-1
  • Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν 1-2
  • Σλόβαν – Χάκεν 1-0

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Στρασμπούρ 16 Πρόκριση στους «16»
  2. Ρακόβ Τσεστόχοβα 14 Πρόκριση στους «16»
  3. ΑΕΚ 13 Πρόκριση στους «16»
  4. Σπάρτα Πράγας 13 Πρόκριση στους «16»
  5. Ράγιο Βαγεκάνο 13 Πρόκριση στους «16»
  6. Σαχτάρ Ντόνετσκ 13 Πρόκριση στους «16»
  7. Μάιντς 13 Πρόκριση στους «16»
  8. ΑΕΚ Λάρνακας 12 Πρόκριση στους «16»
  9. Λοζάνη 11 Playoffs
  10. Κρίσταλ Πάλας 10 Playoffs
  11. Λεχ Πόζναν 10 Playoffs
  12. Σαμσουνσπόρ 10 Playoffs
  13. Τσέλιε 10 Playoffs
  14. Άλκμααρ 10 Playoffs
  15. Φιορεντίνα 9 Playoffs
  16. Ριέκα 9 Playoffs
  17. Γιαγκελόνια 9 Playoffs
  18. Ομόνοια 8 Playoffs
  19. Νόα 8 Playoffs
  20. Ντρίτα 8 Playoffs
  21. Κουόπιο 7 Playoffs
  22. Σκεντίγια 7 Playoffs
  23. Ζρίνσκι Μόσταρ 7 Playoffs
  24. Σίγκμα Όλομουτς 7 Playoffs
  25. Κραϊόβα 7
  26. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7
  27. Ντιναμό Κιέβου 6
  28. Λέγκια Βαρσοβίας 6
  29. Σλόβαν Μπρατισλ. 6
  30. Μπρέινταμπλικ 5
  31. Σάμροκ Ρόβερς 4
  32. Χάκεν 3
  33. Χάμρουν Σπάρτανς 3
  34. Σέλμπουρν 2
  35. Αμπερντίν 2
  36. Ραπίντ Βιένης 1

Τα ζευγάρια των playoffs

  • Κουόπιο/Σκεντίγια vs Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ
  • Νόα/Ντρίτα vs Τσέλιε/Αλκμάαρ
  • Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς vs Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας
  • Γιαγκελόνια/Ομόνοια vs Φιορεντίνα/Ριέκα

Τα ζευγάρια στη φάση των 16

  • Κουόπιο/Σκεντίγια ή Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο
  • Νόα/Ντρίτα ή Τσέλιε/Αλκμάαρ vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
  • Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς ή Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
  • Γιαγκελόνια/Ομόνοια ή Φιορεντίνα/Ριέκα vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες των επόμενων φάσεων

  • Playoffs «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
  • Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
  • Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
  • Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.


