ΑΕΚ – Κραϊόβα, Ηλιόπουλος: «Το σύμπαν μας δικαίωσε, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν χειμαρρώδης, μετά την επική ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα – Στα αποδυτήρια μαζί με τους ποδοσφαιριστές πανηγύρισε ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Η ΑΕΚ έχανε 1-2 από την Κραϊόβα έως το 90+8’, αλλά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πέτυχε μια επική ανατροπή (3-2) και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα, παραχώρησε δηλώσεις στην CosmoteTV, όπου τόνισε ότι το σύμπανξ αποφάσισε να κερδίσει η ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας βρέθηκε στα αποδυτήρια, όπου γιόρτασε μαζί με τους ποδοσφαιριστές τη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

«Η ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρο, ακόμα και από αυτούς που δεν θέλουν να το πιστέψουν γιατί δεν είναι ΑΕΚ, ήταν ξεκάθαρο ότι θα κέρδιζε σήμερα. Χάθηκαν γκολ, δοκάρια. Το σύμπαν δικαίωσε την ΑΕΚ γιατί έπρεπε να τη δικαιώσει. Αλλά το έκανε γκραν γκινιόλ. Το έφερε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ομάδα έχει μπει σε άλλο επίπεδο.

Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχει πίστη, επιμονή, υπομονή, πάθος και τα πράγματα αυτά υπάρχουν στην ομάδα. Το βλέπω, το βλέπω με τους παίκτες που πριν μπουν στο γήπεδο τους δίνω το πατρικό φιλί, γιατί όλα αυτά τα παιδιά με την ηλικία που έχουν θα μπορούσαν να είναι παιδιά μου. Υπάρχει μεγάλο πάθος, μεγάλη αγάπη, μεγάλο δέσιμο, δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχουν χτυπήματα κάτω από το τραπέζι.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ. Θα δείτε πόσα άλλα πράγματα έχει κάνει, με τα σερί της και με τα γκολ και τις ανατροπές. Η ΑΕΚ έχει κάνει πολλά πράγματα. Χαμηλά ο πήχης, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια.

Η βραδιά ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική μπορείς να τη ζήσεις μόνο στο γήπεδο. Σήμερα υπήρξαν πρωταγωνιστές οι παίκτες, ο κόουτς. Και αυτός είναι μια φοβερή έκπληξη για τους πολλούς, για μένα δεν είναι. Όταν τον έφερα έκανα πέντε ώρες ραντεβού μαζί του. Και οι αγαπημένοι άνθρωποι, αυτοί που αγαπούν την ΑΕΚ, οι φίλαθλοί της, δημιούργησαν μια απίστευτη συχνότητα. Συχνότητα νίκης. Δεν μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει.

Το σύμπαν αποφάσισε να κερδίσουμε, αλλά το έκανε με σασπένς. Για να δημιουργηθεί αυτή η τεράστια ένταση, η τεράστια χαρά που έρχεται μετά από ένα τεράστιο σασπένς.

Από τη στιγμή που έχουμε αυτά που έχουμε, τα συστατικά: ομόνοια, αγάπη, πίστη, πάθος, υπομονή, επιμονή, όλοι μας, η ομάδα θα πάει μπροστά. Πρέπει να προσέχουν οι αγνώμονες να κρατιούνται λίγο και να μην εκδηλώνονται πολύ γρήγορα διότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα.

Προσωπικά δεν έχω σκοπό να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να ασχοληθώ με τέτοια πράγματα. Ας αφήσουμε την ομάδα να κυλάει όπως κυλάει και εσείς που έχετε τον ρόλο και τα μικρόφωνα να προσπαθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πρόβλημα. Εμείς όμως δεν θα αφήσουμε να μην καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει. Όποιου του αρέσει, όποιου δεν του αρέσει, πρόβλημά του.

Εύχομαι, αν είναι δυνατόν, όσο καλύτερα πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, δεν πρέπει να ζηλεύει ο ένας τον άλλον. Να προσπαθήσουμε να πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες μπροστά στην Ευρώπη για να παίρνουμε βαθμούς, να παίζουμε πολλοί στην Ευρώπη.

Και να αφήσουμε τις μικρές ομάδες να κυνηγάνε τις μεγάλες, για να μας κάνουν καλύτερους.

Για να μην ξεφτιλιζόμαστε στην Ευρώπη. Για να μπορούμε να προχωράμε στην Ευρώπη πρέπει οι ιθύνοντες, αυτοί που ξέρετε και ξέρουν όλοι, να αφήσουν το ποδόσφαιρο καθαρό. Για να έρχονται οι μικρές ομάδες να μας πιέζουν και να γινόμαστε καλύτεροι».