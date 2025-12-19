Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: Τα highlights από την «πράσινη» καταιγίδα

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη 93-82 του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ένα ακόμα βροντερό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στην Ευρώπη έστειλε ο Παναθηναϊκός AKTOR, περίπου 48 ώρες μετά το τεράστιο «διπλό» κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία.

Αυτή τη φορά, το «θύμα» των «πρασίνων» ήταν η Χάποελ Τελ Αβίβ, η πρωτοπόρος της λίγκας και ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, η οποία ταξίδεψε στο Telekom Center αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε την ήττα με συνοπτικές διαδικασίες, με το «τριφύλλι» να επιβεβαιώνει πως όσο περνά ο καιρός και τα αγωνιστικά προβλήματα μειώνονται, τόσο αποκαλύπτεται ο πραγματικός και άκρως επιβλητικός του χαρακτήρας.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Καθοριστική ήταν και πάλι η παρουσία του Κώστα Σλούκα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, προσφέροντας ηρεμία και σωστές αποφάσεις, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Χάποελ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ένις με 16 πόντους, ενώ ο Μπλέικνι πρόσθεσε άλλους 15, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.