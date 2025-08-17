Ομάδες

Premier League: Δε χάνει απέναντι στους «μεγάλους» η Πάλας – Εύκολα η Νότιγχαμ
Onsports Team 17 Αυγούστου 2025, 18:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δε χάνει απέναντι στους «μεγάλους» η Πάλας – Εύκολα η Νότιγχαμ

Η Κρίσταλ Πάλας έφυγε με το 0-0 απ’ την έδρα της Τσέλσι, αναγκάζοντας τους «μπλε» σε πρεμιέρα με γκέλα – Άνετο 3-1 για τη Φόρεστ που υποδέχτηκε την Μπρέντφορντ.

Η Τσέλσι άρχισε τις υποχρεώσεις της στη φετινή Premier League, υποδεχόμενη την Κρίσταλ Πάλας. Οι Κυπελλούχοι και κάτοχοι του Community Shield, έδειξαν για ακόμη μια φορά τα «δόντια» τους κόντρα σε «μεγάλο» αντίπαλο. Το 0-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, ενώ οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Έζε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μέσω VAR.

Στο «Σίτι Γκράουντ» του Νότιγχαμ, η Φόρεστ φιλοξένησε την Μπρέντφορντ. Δύο γκολ του Γουντ και ένα του Εντόι, ουσιαστικά «καθάρισαν» γρήγορα την υπόθεση νίκη. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με πέναλτι του Τιάγκο στο τελικό 3-1.

 



