Πέθανε σε ηλικία 36 ετών ο πρώην σταρ του NFL Νταγκ Μάρτιν

Οnsports Τeam

Θρήνος στο NFL καθώς ο πρώην All-Pro running back του, Νταγκ Μάρτιν, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

ΣΟΚ στις τάξεις του NFL προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Νταγκ Μάρτιν.

Ο 36χρονος πρώην running back άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την Αστυνομία του Όκλαντ.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, η οικογένειά του ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο Νταγκ Μάρτιν απεβίωσε το πρωί του Σαββάτου. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Σύμφωνα με τις αναφορές, η αστυνομία του Όκλαντ δέχθηκε κλήση γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου για πιθανή διάρρηξη σε κατοικία, αλλά και για ένα άτομο που «αντιμετώπιζε ιατρικό επείγον περιστατικό» στο ίδιο σημείο. Κατά την επαφή των αστυνομικών με τον Μάρτιν σημειώθηκε «σύντομη συμπλοκή» και ο πρώην παίκτης έχασε τις αισθήσεις του μετά τη σύλληψή του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ η υπόθεση ερευνάται από το τμήμα ανθρωποκτονιών και το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων του OPD (Oakland Police Department), την ανεξάρτητη αστυνομική επιτροπή του Όκλαντ και την Εισαγγελία της Κομητείας Αλαμίντα.