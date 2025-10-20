Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: Θέλει προσοχή ο Φλικ - «Από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες ο αντίπαλός μας»

Ο τεχνικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι προσεκτική στο επιθετικό τρανζίσιον των Πειραιωτών, ενώ μίλησε και για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Απλώς κοιτάξτε τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους», ανέφερε σχετικά με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ο Γερμανός κόουτς σχολίασε: «Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς εναντίον της Τζιρόνα. Ήταν πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε στην ατμόσφαιρα στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται».

Και συνέχισε: «Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα, μιλήσαμε για την τοποθέτηση, για τη διατήρηση της σωστής απόστασης από τον αντίπαλο και αν είσαι μακριά από αυτό, πρέπει να τρέχεις περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και, από εκεί και πέρα, να πιέζουμε».

Ακόμα, ο προπονητής των Καταλανών ανέφερε: «Ο Ράσφορντ μπορεί να παίξει ως κεντρικός επιθετικός, και φυσικά στο πλάι, γι' αυτό και τον υπογράψαμε. Έχει βελτιωθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, μας φέρνει πολλά θετικά και φυσικά, μπορεί να παίξει ως ''9''.»

Τέλος, για τον Φεράν Τόρες δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να παίξει στο Clásico, όπως και ο Ραφίνια. Αυτό ελπίζουμε. Τελικά, όταν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση».