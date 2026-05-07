Σάκκαρη: Το απόγευμα της Παρασκευής η αναμέτρηση με τη Ριμπάκινα

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα (08/05, 17:30-18:00) την Έλενα Ριμπάκινα στο τουρνουά της Ρώμης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα δύσκολη αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο του Internazionali, όπου θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει περίπου μεταξύ 17:30 και 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6.

Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί συνολικά έξι φορές στο παρελθόν, με την Καζάκα τενίστρια να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στο head-to-head, καθώς προηγείται με 5-1 νίκες.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα προκριθεί στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Γουάνγκ ή Ιάλα.

