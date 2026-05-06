Πόλο: Παρέμεινε στην Division 1 η Εθνική γυναικών μετά τη νίκη επί της Ιαπωνίας

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας και ολοκλήρωσε με τον τρόπο αυτό τις υποχρεώσεις της στο φετινό World Cup, δίχως να κατορθώσει να περάσει στην τελική φάση. 

Η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, ολοκλήρωσε την παρουσία της στα προκριματικά του World Cup στο Ρότερνταμ. Η Ελλάδα που ήξερε πως έχει αποκλειστεί, επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας και κατέλαβε την 7η θέση.

Η νίκη διατηρεί την Εθνική στην Division 1, καθώς σε περίπτωση ήττας πέρα από τον αποκλεισμό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα υποβιβαζόταν.

Η εθνική κατετάγη τρίτη στο γκρουπ των θέσεων 5-8, υστερώντας στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία, εξαιτίας της βαριάς ήττας (17-6) που γνώρισε από την Αυστραλία. Έτσι, η «γαλανόλευκη» κατετάγη έβδομη στο σύνολο του τουρνουά, μπροστά μόνο από την Ιαπωνία και δεν θα είναι τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι. Παράλληλα, ο αποκλεισμός από την τελική φάση σημαίνει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν θα έχει επίσημες υποχρεώσεις για το υπόλοιπο του 2026.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιαπωνία): 5-3, 2-8, 4-5, 5-6

ΙΑΠΩΝΙΑ (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2

