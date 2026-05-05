Καραλής: Ντεμπούτο στο Diamond League της Σανγκάης

Από το Diamond League της Σανγκάης θα ξεκινήσει το θερινό του πρόγραμμα ο Εμμανουήλ Καραλής.

Στο Diamond League της Σανγκάης θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του 2025 και της χειμερινής σεζόν του 2026, με το μίτινγκ της Λεμεσoύ να ακολουθεί στις 29/5, ενώ στις 3 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο Τούρκου της Φινλανδία.

Οι αγώνες του Diamond League αποτελούν προτεραιότητα για τον ίδιο, γι’ αυτό και έχει προγραμματίσει συμμετοχές τόσο στο Όσλο όσο και στη Ντόχα. Σε περίπτωση που η διοργάνωση στο Κατάρ αναβληθεί, θα λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο (20-21/6).

Ο πρώτος κύκλος των αγώνων του θα ολοκληρωθεί στο μίτινγκ της Οστράβα, έπετια στο Diamond League του Παρισιού (28 Ιουνίου), καθώς και με τον δικό του αγώνα, το Fly Athens, στις 5 Ιουλίου, έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Καραλής έχει μπροστά του το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16/8) και το πρώτο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.

