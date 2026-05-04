Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα με αντίπαλο τον Μάχατς στη Ρώμη

Από νωρίς στα βαθιά μπαίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Τόμας Μάχατς (Νο. 41) στην πρεμιέρα του ATP 1000 στη Ρώμη.

Οι δύο παίκτες θα συναντηθούν για δεύτερη φορά μέσα στο 2026, με τον Τσέχο να επικρατεί στον πρώτο γύρο του Australian Open και να αποκλείει των Έλληνα πρωταθλητή.

Όποιος από τους δυο προκριθεί στην επόμενη φάση, θα βρει απέναντί του τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ενώ στον τρίτο γύρο, πιθανός αντίπαλος φαντάζει ο Κορεντέν Μουτέ.