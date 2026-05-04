Σάκκαρη: Δύσκολη κλήρωση στο 1000αρι της Ρώμης
Άτυχη στάθηκε στην κλήρωση του ταμπλό στο 1000αρι της Ρώμης η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στον κόσμο.
Η πρωταθλήτρια καλείται να υπερασπιστεί 65 βαθμούς από την περασμένη σεζόν για να διατηρήσει ή και να ανεβάσει τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.
Όποια παίκτρια περάσει στο τρίτο γύρο, θα βρει απέναντί της τη Σινγού Γουάνγκ, ενώ στον τέταρτο η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα. Στα προημιτελικά θα περιμένει Ελίνα Σβιτολίνα και στα ημιτελικά η Ίγκα Σβιόντεκ
Στα μεταξύ τους παιχνίδια η Ριμπάκινα υπερισχύει της Σάκκαρη, έχοντας κερδίσει συνολικά πέντε φορές σε έξι αναμετρήσεις.