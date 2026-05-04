Σάκκαρη: Δύσκολη κλήρωση στο 1000αρι της Ρώμης

Η Μαρία Σάκκαρη θα μπει στα βαθιά από νωρίς στο 1000αρι της Ρώμης, αντιμετωπίζοντας στον δεύτερο γύρο το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης. 

Σάκκαρη: Δύσκολη κλήρωση στο 1000αρι της Ρώμης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άτυχη στάθηκε στην κλήρωση του ταμπλό στο 1000αρι της Ρώμης η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στον κόσμο.

Η πρωταθλήτρια καλείται να υπερασπιστεί 65 βαθμούς από την περασμένη σεζόν για να διατηρήσει ή και να ανεβάσει τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.

Όποια παίκτρια περάσει στο τρίτο γύρο, θα βρει απέναντί της τη Σινγού Γουάνγκ, ενώ στον τέταρτο η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα. Στα προημιτελικά θα περιμένει Ελίνα Σβιτολίνα και στα ημιτελικά η Ίγκα Σβιόντεκ

Στα μεταξύ τους παιχνίδια η Ριμπάκινα υπερισχύει της Σάκκαρη, έχοντας κερδίσει συνολικά πέντε φορές σε έξι αναμετρήσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα σενάρια από Ιταλία για Ντε Φράι

13:07 EUROLEAGUE

Μονακό: Εκτός και ο Τάις για το Game 3 με τον Ολυμπιακό

13:04 SUPER LEAGUE

Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

12:32 OPINION

Το ποτήρι είναι… μισογεμάτο για την ΑΕΚ

12:28 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι» ο Μπακασέτας

12:12 ΣΠΟΡ

Σάκκαρη: Δύσκολη κλήρωση στο 1000αρι της Ρώμης

11:56 SUPER LEAGUE

ΝΠΣ Βόλος: «Για ποιο λόγο κ. Λανουά διατηρείτε τους διαιτητές αυτούς στους πίνακες;»

11:37 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ναβάρο: «Πιο έμπειρη και πιο physical από εμάς η ΑΕΚ»

11:21 EUROLEAGUE

To Onsports σας στέλνει στο «Telekom Center Athens» στο Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

11:13 EUROLEAGUE

Μονακό: Χωρίς Ντιαλό στο Game 3 με τον Ολυμπιακό

10:59 EUROLEAGUE

Μονακό – Ολυμπιακός: Αυτοί σφυρίζουν το Game 3

10:55 EUROLEAGUE

Πλήγμα στη Μακάμπι: Πρόβλημα στο δάχτυλο για τον Λόνι Γουόκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας