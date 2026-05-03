Πόλο: Νέα ήττα για την Εθνική ομάδα γυναικών

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 13-10 από την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup και δυσκολεύει η προσπάθεια να βρεθεί στην τελική φάση. 

Μετά την Ολλανδία, η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών ηττήθηκε και από την Αυστραλία. Στο Ρότερνταμ όπου διεξάγεται η προκριματική φάση του World Cup, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με σκορ 13-10 «λύγισε» από την Αυστραλία και δυσκολεύει η προσπάθεια πρόκρισης.

Ο Χάρης Παυλίδης ήταν τιμωρημένος κι έτσι ο Αντώνης Βλοντάκης εκτέλεσε χρέη πρώτου προπονητή. Απούσα ήταν και η αρχηγός, Ελευθερία Πλευρίτου.

Η Ελλάδα είναι πλέον ουραγός του Β’ ομίλου και πάει στα ματς των θέσεων 5-8. Εκεί θα ψάξει το μοναδικό εισιτήριο που δεν έχει βρει κάτοχο για την τελική φάση του Σίδνεϊ. Μεγάλη αντίπαλος θεωρείται η Ουγγαρία, την οποία θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (4/5). Την Τρίτη 5/5 θα ξαναπαίξει με την Αυστραλία, η οποία έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της στην τελική φάση (ως οικοδέσποινα) και την Τετάρτη 6/5 με την πιο αδύναμη Ιαπωνία.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 4-4, 2-3, 3-4, 1-2

ΕΛΛΑΔΑ (Αντώνης Βλοντάκης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Κρασσά, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Μπεκ Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι 1, Φασάλα 1, Χάλιγκαν 1, Γκριν, Α. Αντριους 3, Ντάλι 2, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 2, Κερνς 1, Τζάκοβιτς, Λόνγκμαν, Μίτσελ

