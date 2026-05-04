Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τελικοί Volley League, πράξη τρίτη - Η ώρα και το κανάλι

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μάχονται για τρίτη φορά στους τελικούς της Volley League, ψάχνοντας τη νίκη που θα δώσει το προβάδισμα στη σειρά σε όποιον την πάρει και θα τον φέρει ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου.

Ο περσινός Πρωταθλητής Ελλάδας μπήκε με το δεξί στους τελικούς, επικρατώντας με 3-1 σετ κόντρα στον «Δικέφαλο του βορρά» και MVP τον Ντμίτρο Γιάντσουκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 18 πόντους εκ των οποίων 16 στις 23 επιτυχημένες επιθέσεις, ένας άσος κι ένα μπλοκ.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση στον δεύτερο τελικό και με τον ασταμάτητο Κουβανό Ερνάντεζ και πολυτιμότερο παίκτη τον διεθνή πασαδόρο Μάρκο Γαλιώτο, ισοφάρισε σε 1-1 τις νίκες, επικρατώντας με 3-0 σετ.

Πλέον ο νικητής του τρίτου τελικού θα βρεθεί μία νίκη μακριά από την κατάκτηση της Volley League, με τον τέταρτο τελικό να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (9/5) στις 17:30.

Η ώρα και το κανάλι

Ο τρίτος τελικός έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα (4/5) στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΕΡΤ2 Σπορ και την ηλεκτρονική πλατφόρμα Ertflix.