Ο Απόλλων Σμύρνης «λύγισε» τον Πανιώνιο και πήρε το χάλκινο μετάλλιο

Ο Απόλλων Σμύρνης κατέκτησε την τρίτη θέση στο Conference Cup, επικρατώντας του Πανιωνίου 15-13 στον μικρό τελικό που διεξήχθη στο Ρέστειο, σε ένα παιχνίδι με ένταση και επεισοδιακό φινάλε.

Η ομάδα του Τεό Λοράντος βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πανιώνιο να προηγείται 9-7 χάρη στην αποτελεσματικότητα των Γούνα, Σουζούκι και Μπιτσάκου. Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο ο Απόλλων αντέδρασε εντυπωσιακά, πραγματοποιώντας επιμέρους 6-2 και παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα με πρωταγωνιστές τους Λασκαρίδη, Ντάουμπε και Γαρδίκα.

Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε δραματική εξέλιξη, καθώς ο Πανιώνιος πλησίασε στο γκολ, ενώ λίγο πριν το τέλος προκλήθηκε ένταση με τους Σολανάκη και Καπετανάκη να αποβάλλονται μετά από μεταξύ τους επεισόδιο. Μετά τη διακοπή, ο Απόλλων βρήκε ακόμη ένα γκολ και «σφράγισε» τη νίκη και το χάλκινο μετάλλιο.