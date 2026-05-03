· Απόλλων Σμύρνης · Πανιώνιος

Ο Απόλλων Σμύρνης «λύγισε» τον Πανιώνιο και πήρε το χάλκινο μετάλλιο

Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 15-13 του Πανιωνίου στον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup.

Ο Απόλλων Σμύρνης «λύγισε» τον Πανιώνιο και πήρε το χάλκινο μετάλλιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Απόλλων Σμύρνης κατέκτησε την τρίτη θέση στο Conference Cup, επικρατώντας του Πανιωνίου 15-13 στον μικρό τελικό που διεξήχθη στο Ρέστειο, σε ένα παιχνίδι με ένταση και επεισοδιακό φινάλε.

Η ομάδα του Τεό Λοράντος βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πανιώνιο να προηγείται 9-7 χάρη στην αποτελεσματικότητα των Γούνα, Σουζούκι και Μπιτσάκου. Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο ο Απόλλων αντέδρασε εντυπωσιακά, πραγματοποιώντας επιμέρους 6-2 και παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα με πρωταγωνιστές τους Λασκαρίδη, Ντάουμπε και Γαρδίκα.

Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε δραματική εξέλιξη, καθώς ο Πανιώνιος πλησίασε στο γκολ, ενώ λίγο πριν το τέλος προκλήθηκε ένταση με τους Σολανάκη και Καπετανάκη να αποβάλλονται μετά από μεταξύ τους επεισόδιο. Μετά τη διακοπή, ο Απόλλων βρήκε ακόμη ένα γκολ και «σφράγισε» τη νίκη και το χάλκινο μετάλλιο.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:35 ONSPORTS

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Τετέι (Video)

22:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ευκαιρία του Κυριακόπουλου, ο Στρακόσια σώζει

22:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Διπλή ευκαιρία με Μαρίν και δοκάρι Κοϊτά (vid)

22:12 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, χαρίσαμε το παιχνίδι»

22:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Μεγάλη ένταση με Τετέι και Πήλιο στο φινάλε του πρώτου μέρους (vid)

22:01 AUTO MOTO

Formula 1: Θρίαμβος Αντονέλι στο Μαϊάμι – Τρίτη νίκη της σεζόν για το «παιδί-θαύμα» της Mercedes

21:54 SUPER LEAGUE

Λουτσέσκου: «Αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα»

21:47 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η αποβολή του Ερνάντεθ (vid)

21:39 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ευκαιρία του Περέιρα, σώζει ο Λαφόν (vid)

21:38 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Τα Highlights της νίκης του Δικέφαλου

21:29 SUPER LEAGUE

Φονσέκα για Γιάρεμτσουκ: «Έχει την ικανότητα να είναι το νούμερο «9» μας»

20:58 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Ιστορική άνοδος για τους Vikos Falcons

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας