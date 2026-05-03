Άρση Βαρών: «Χάλκινη» στο Παγκόσμιο η 17χρονη Στρατουδάκη με έξι πανελλήνια ρεκόρ

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Στρατουδάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων - νεανίδων, που διεξάγεται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών και σημειώνοντας έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων ξεκίνησε δυναμικά στο αρασέ, όπου σήκωσε διαδοχικά 81, 83 και 86 κιλά, επίδοση που της χάρισε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο. Μπροστά της βρέθηκαν μόνο η Κινέζα Πενγκ με 90 κιλά και η Ταϊλανδή Καεουνόι με 87. Παράλληλα, η επίδοσή της αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ σε νεάνιδες, νέες γυναίκες και γυναίκες.

Στο επολέ ζετέ ολοκλήρωσε με 102 κιλά, χάνοντας στις λεπτομέρειες δύο προσπάθειες στα 105 κιλά, κάτι που την έφερε στην έκτη θέση της συγκεκριμένης κίνησης.

Ωστόσο, στο σύνολο με 188 κιλά κατέκτησε ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας ξανά στο βάθρο. Η επίδοση αυτή αποτελεί επίσης πανελλήνιο ρεκόρ και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες, όπως συνέβη και στο αρασέ.

Το χρυσό μετάλλιο στο σύνολο κατέκτησε η Πενγκ με 203 κιλά, ενώ δεύτερη ήταν η Καεουνόι με 195 κιλά.

Η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, Θεανώ Ζαγκλιβέρη, συνεχάρη τη νεαρή αθλήτρια, τονίζοντας: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Μαρία για τα δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το ταλέντο και η σκληρή δουλειά της την έχουν φέρει στην κορυφή, προβάλλοντας την ελληνική άρση βαρών διεθνώς. Θα είμαστε στο πλευρό της και της ευχόμαστε υγεία και δύναμη».