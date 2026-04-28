Τσιτσιπάς: Ήττα στις λεπτομέρειες από τον Ρούντ και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Madrid Open

EPA/Chema Moya

OnSports Team

Την ήττα με 2-1 σετ γνώρισε από τον Κάσπερ Ρούντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον έλληνα τεννίστα να χάνει στις λεπτομέρειες την πρόκριση για τους «8» του Madrid Open.

Άδοξα τελείωσε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο 1000αρι της Μαδρίτης, με τον Έλληνα τεννίστα να γνωρίζει την ήττα από τον Κάσπερ Ρούντ (2-1 σετ, 7-6, 6-7, 6-7) και να μένει εκτός από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Συνολικά έφτασε ως εδώ, αποκλείοντας κατά σειρά τους Κίπσον, Μπούμπλικ και Μερίδα, γνωρίζοντας την ήττα στους «16» από τον Ρούντ.

Στα προημιτελικά ο Νορβηγός, νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος του τίτλου, θα αντιμετωπίσει είτε τον Σερέντουλο είτε τον Μπλόξ.