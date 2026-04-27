Τσιτσιπάς: Μεσημέρι Τρίτης η μάχη με τον Κάσπερ Ρούντ
Στις 15:30 θα αντιμετωπίσει αύριο τον Κάσπερ Ρούντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τεννίστα να έχει την ευκαιρία να προκριθεί στους «8» καλύτερους του Madrid Open.
Τον Κάσπερ Ρούντ, νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη θα βρει απέναντί του ο Στέφανος Τσιτσιπάς για μια θέση στους «8» του Open της Μαδρίτης.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο (28/4) και θα ξεκινήσει περίπου στις 15:30 το μεσημέρι. Τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 6.
Τσιτσιπάς και Ρουντ θα συναντηθούν για έκτη φορά στην καριέρα τους, με τον Νορβηγό να προηγείται με 3-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.
