Sold Out το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2026

OnSports Team

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα στα παρακάτω επίσημα κανάλια της διοργάνωσης.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece δεν αποτελεί απλώς έναν αγώνα, αλλά ένα σημείο συνάντησης για την παγκόσμια κοινότητα του τριάθλου, έναν τόπο όπου αθλητές κάθε επιπέδου έρχονται να δοκιμάσουν τα όριά τους και να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Ο αγώνας πραγματοποιείται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου , με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας, με το W Costa Navarino να υποδέχεται για δεύτερη χρονιά τους συμμετέχοντες σε μια συναρπαστική τοποθεσία.

Η διοργάνωση θα πλαισιωθεί και φέτος από παράλληλες εκδηλώσεις , με το Night Run Peloponnese την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και με το IRONKIDS Peloponnese το Σάββατο 24 Οκτωβρίου να μετατρέπουν το αγωνιστικό τριήμερο σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού για όλη την οικογένεια -οι εγγραφές θα ανοίξουν τον Ιούνιο.

Μετά τη δυναμική επιστροφή του στην Πελοπόννησο, η φετινή, 7 η διοργάνωση , αναμένεται να είναι η πιο δυναμική μέχρι σήμερα, με αυξημένη συμμετοχή, ενισχυμένη διεθνή παρουσία και ακόμη πιο έντονη εμπειρία για αθλητές και επισκέπτες.

Το εντυπωσιακά γρήγορο sold out της φετινής διοργάνωσης έρχεται ως φυσική συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης διοργάνωσης του 2025, η οποία ψηφίστηκε από τους αθλητές ως ο καλύτερος αγώνας στην Ευρώπη και τις Αραβικές χώρες, για το κολυμβητικό του σκέλος και συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως οι Ευρωπαίοι Πρωταθλητές, Παναγιώτης Μπιτάδος και Louis Woodgate, και Olympians, όπως η Κέλλυ Αραούζου , ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Γιώργος Μπούγλας, καθώς και ο κορυφαίος Βρετανός σεφ Gordon Ramsay , αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή τριαθλητική κοινότητα.

Περισσότεροι από 1.650 τριαθλητές από 74 χώρες από όλον τον κόσμο θα βρεθούν στις 25 Οκτωβρίου 2026 στην Πελοπόννησο , για να ζήσουν μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός αγώνα και μετατρέπεται σε μια δοκιμασία προσωπικής υπέρβασης, κολυμπώντας 1,9 χλμ. στον Κόλπο του Ναβαρίνου, ποδηλατώντας 90 χλμ. στη μεσσηνιακή ενδοχώρα και ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους με 21,1 χλμ. τρέξιμο δίπλα στη θάλασσα.

Με εντυπωσιακό ρυθμό και έντονο διεθνές ενδιαφέρον, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece με σύνθημα « Anything is Possible » είναι πλέον sold out , επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας διοργάνωσης που εξελίσσεται σταθερά σε ένα από τα κορυφαία race destinations του κόσμου και υμνεί τον αθλητισμό, τη ζωή και την ανθρώπινη θέληση.

Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το L'Etape Greece by Tour de France και το B2Run Aθens, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.

Σχετικά με την Πελοπόννησο

Η Πελοπόννησος αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και πολυδιάστατες περιοχές της Ελλάδας, με πλούσια ιστορία, φυσικά τοπία και χαρακτηριστική πολιτιστική ταυτότητα. Στο πλαίσιο του νέου place brand “The Land of Impossible Beginnings”, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εισέρχεται σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας και ανάπτυξης, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη διαχρονική της κληρονομιά και ένα σύγχρονο προφίλ που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου προορισμού για αυθεντικές εμπειρίες, η Περιφέρεια επενδύει συστηματικά σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την ευζωία, τη φύση και τη σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο. Η υποστήριξη του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική και αναδεικνύει την Πελοπόννησο ως έναν ιδανικό, διεθνούς επιπέδου προορισμό αθλητικού τουρισμού, όπου οι προκλήσεις, το σπάνιας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον και η αυθεντικότητα συνυπάρχουν σε μια πραγματικά μοναδική διοργάνωση.

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 21TWh. Στο τέλος του εννεαμήνου του 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4GW, ενώ έργα ισχύος 3,9GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με περισσότερους από 8,6 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης και επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές στις εταιρικές λειτουργίες του, ενισχύοντας τη διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, Sustainanalytics, MSCI και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο ακόμα signature γήπεδα γκολφ.