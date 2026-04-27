Τσιτσιπάς: Τρίτη νίκη και πρόκριση στους «16» του Open Madrid

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο Open της Μαδρίτης έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τεννίστα να προκρίνεται στους «16» της διοργάνωσης, ξεπερνώντας με 2-0 το εμπόδιο του Ντάνιελ Μερίδα.

Εκεί τον περιμένει ο Κάσπερ Ρουντ νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης, με το Νορβηγό να θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Στην πορεία του μέχρι στιγμής ο κορυφαίος τεννίστας έχει ξεπεράσει κατά σειρά τα εμπόδια των Κίπσον, Μπούμπλικ και Μερίδα.