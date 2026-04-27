OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 17:00
ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Τρίτη νίκη και πρόκριση στους «16» του Open Madrid

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο Open της Μαδρίτης έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τεννίστα να προκρίνεται στους «16» της διοργάνωσης, ξεπερνώντας με 2-0 το εμπόδιο του Ντάνιελ Μερίδα.

Μια θέση στους «16» καλύτερους του Madrid Open έκλεισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας με 2-0 σετ τον Ντανιέλ Μερίδα στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. 

Εκεί τον περιμένει ο Κάσπερ Ρουντ νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης, με το Νορβηγό να θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. 

Στην πορεία του μέχρι στιγμής ο κορυφαίος τεννίστας έχει ξεπεράσει κατά σειρά τα εμπόδια των Κίπσον, Μπούμπλικ και Μερίδα.

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
9 λεπτά πριν ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
EUROLEAGUE
Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
31 λεπτά πριν Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
33 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
55 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
Όλες οι ειδήσεις
