Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Volley League: Εύκολη ισοφάριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη
Onsports Team 26 Απριλίου 2026, 20:02
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Volley League: Εύκολη ισοφάριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε ευκολότερα απ’ όσο θα περίμενε κι ο ίδιος του «τριφυλλιού», με το 3-0 να κάνει το 1-1 στη σειρά των τελικών βόλεϊ ανδρών.

O ΠΑΟΚ είχε… μάτι που γυαλίζει για την ισοφάριση στους τελικούς της Volley League. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τον καλό του εαυτό σε κανένα σημείο του αγώνα και έτσι ο «Δικέφαλος» άνετα έφτασε στο 3-0 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.

Οι Θεσσαλονικείς ουσιαστικά απειλήθηκαν μόνο στο τρίτο σετ απ’ το «τριφύλλι» που βρέθηκε σε κακό απόγευμα. Ακόμη και τότε όμως, βρήκαν τρόπο να κυριαρχήσουν στο τέλος και να ολοκληρώσουν το ματς νικηφόρα. Σε ένα παιχνίδι όπου έλειπε ο Κοβάσεβιτς για τους γηπεδούχους και ο Γκάσμαν για τους φιλοξενούμενους. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4/5 στο Μετς.

Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ μετά το 10-10 άρχισε να παίρνει σημαντικό προβάδισμα. Φτάνοντας στο 20-13 και τελικά στο 25-18 για το 1-0.

Ο «Δικέφαλος» άρχισε να ξεμακραίνει και στο δεύτερο σετ με το 16-13. Αυξάνοντας τη διαφορά στο 21-15, για να φτάσει στο 2-0 με 25-17.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 16-12, αλλά ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 18-18 και η τελική ευθεία φαινόταν πως θα είναι ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ σε κρίσιμο σημείο πήρε προβάδισμα 2 πόντων (21-19) και τελικά έφτασε στο 25-22 για το 3-0.

Τα σετ: 25-18, 25-17, 25-22



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved