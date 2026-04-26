ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ισοφάριση ή δεύτερο βήμα τίτλου στη Volley League | Ώρα και κανάλι του Game 2

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ισοφάριση στη σειρά των τελικών της Volley League, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει το «διπλό» για το 2-0, το οποίο θα τον φέρει μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται το «τριφύλλι» στο PAOK Sports Arena, στο Game 2 των τελικών της Volley League.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να φέρει τη σειρά στα ίσα, κάνοντας το 1-1 απέναντι στους «πράσινους». Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε δεύτερη διαδοχική νίκη, προκειμένου να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα τίτλου και τη δυνατότητα να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα στον τρίτο τελικό στο Μετς.

Το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (26/04). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα των τελικών της Volley League

1ος τελικός (Σάββατο 18 Απριλίου 2026)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) (νίκες: 1-0)

2ος τελικός (Κυριακή 26 Απριλίου 2026)

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Διαιτητές: Βασιλειάδης - Αβραμίδης Διαιτητής challenge: Θεμελής. Παρατηρητές: Αγώνα: Μιχελινάκης Διαιτησίας: Αντωνούλης. Επόπτες: Ψύχου-Βασδέκης. Γραμματεία: Κουμπλή.

3ος τελικός (Δευτέρα 4 Μαΐου 2026)

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

4ος τελικός (Σάββατο 9 Μαΐου 2026)

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (αν χρειαστεί)

5ος τελικός

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (αν χρειαστεί)