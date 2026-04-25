Ολυμπιακοί Αγώνες: Πουλήθηκαν ήδη περισσότερα από 4 εκατ. εισιτήρια

Η προπώληση αφορά την πρώτη φάσης κυκλοφορίας των εισιτηρίων για το μεγάλο ραντεβού του 2028 που θα λάβει χώρα στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Περισσότερα από 4.000.000 εισιτήρια πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης κυκλοφορίας εισιτηρίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 (LA28). Φίλαθλοι από 85 χώρες και από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ εξασφάλισαν εισιτήρια, με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση από το Λος Άντζελες και την Οκλαχόμα.

Η μεγαλύτερη διεθνής ζήτηση προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, το Μεξικό και την Ιαπωνία. Να σημειωθεί η αυξημένη ζήτηση για αγώνες γυναικών με πωλήσεις 93% σε σύγκριση με 88% για εκείνους των ανδρών.

Οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν έως και 12 εισιτήρια Ολυμπιακών αγώνων ανά λογαριασμό. Συνολικά, περίπου 14 εκατομμύρια εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες LA28, με τις πωλήσεις να πραγματοποιούνται σε διάφορες φάσεις και την κλήρωση των Παραολυμπιακών εισιτηρίων να ξεκινά το 2027.

Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια σε όλα τα αθλήματα έχουν τιμή 28 δολάρια. Σχεδόν τα μισά εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτω των 200 δολαρίων ΗΠΑ και περισσότερο από το 75% των εισιτηρίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των τελικών, θα είναι κάτω των 400 δολαρίων.

Μόνο περίπου το 5% όλων των εισιτηρίων είναι άνω των 1.000 δολαρίων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες LA28 θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 30 Ιουλίου 2028 και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες από τις 15 έως τις 27 Αυγούστου 2028.