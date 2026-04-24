Τσιτσιπάς: «Χρειαζόμουν αυτή την νίκη»

Ο Έλληνας πρωταθλητής προβλημάτισε και πάλι με την απόδοσή του αλλά κατάφερε να πάρει την νίκη επί του Κίπσον και να συνεχίσει στον δεύτερο γύρο του Madrid Open που περιμένει ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Μπορεί να προβλημάτισε και πάλι με την απόδοσή του, αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη που του… φτιάχνει και την ψυχολογία για τη συνέχεια, όπως είπε και ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την νίκη του επί του Πάτρικ Κίπσον.

«Χρειαζόμουν πραγματικά αυτή τη νίκη, οπότε σίγουρα μου δίνει αυτοπεποίθηση», είπε στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα με τον Πάτρικ Κίπσον ο 27χρονος τενίστας. «Είναι εξαντλητικό. Δηλαδή, προσπαθώ πολύ και προσπαθώ να βελτιωθώ σε πολλούς τομείς, και την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο είχα ματς πόιντ για να νικήσω τον αντίπαλο από τον οποίο τελικά έχασα. Ήμουν κυριολεκτικά έναν πόντο μακριά από τη νίκη σε εκείνον τον αγώνα».

Και πρόσθεσε: «Χρειάζομαι λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι μου. Νομίζω ότι οι νίκες είναι σημαντικές. Και ο λόγος που είναι σημαντικές είναι επειδή αρχίζουν να χτίζουν εμπιστοσύνη και πίστη ότι το έχεις ακόμα. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο και είσαι κάπως χωρίς νίκες, δεν έχεις πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό σου, αυτό δεν βοηθά στο να νιώθεις προετοιμασμένος και ότι μπορείς να το καταφέρεις πλήρως, στο μέγιστο».

Ο Στέφανος θα παίξει αύριο (25/4) με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και ξέρει ότι θα πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα. «Έχει βελτιωθεί πολύ στο παιχνίδι του. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Ελπίζω απλώς να προσφέρω ένα πολύ καλό επίπεδο τένις από την πλευρά μου και να δείξω από τι είμαι φτιαγμένος».