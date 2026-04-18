Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Volley League: Πάρτι… τίτλου ο Παναθηναϊκός, 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Μετς
Eurokinissi Sports
Onsports Team 18 Απριλίου 2026, 22:41
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Το πρώτο… βήμα για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τη σειρά των τελικών της Volley League, επικρατώντας με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στο Μετς και κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «πράσινοι» αξιοποίησαν την έδρα τους και πήραν προβάδισμα στη σειρά, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες, με το επόμενο παιχνίδι να διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία.

Το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τον ΠΑΟΚ να μένει κοντά μέχρι το 18-18. Σε εκείνο το σημείο, ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγαλύτερη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα, εκμεταλλεύτηκε τα μπλοκ και πήρε το σετ με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους. Με «όπλο» ξανά το μπλοκ και καλύτερες επιλογές στην επίθεση, δημιούργησαν γρήγορα διαφορά και έφτασαν άνετα στο 25-15, κάνοντας το 2-0 σετ και δείχνοντας να έχουν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αντέδρασε στο τρίτο σετ, το οποίο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 14-10, όμως η αποχώρηση του Γκάσμαν λόγω τραυματισμού επηρέασε την ισορροπία. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, πέρασαν μπροστά και, μετά από μεγάλη μάχη πόντο-πόντο, κατέκτησαν το σετ με 35-33, μειώνοντας σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ, όμως, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να μην αφήσει το παιχνίδι να ξεφύγει. Δημιούργησε από νωρίς διαφορά, φτάνοντας στο 12-5, και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, κλείνοντας το σετ με 25-16 και πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-1.

Τα σετ: 3-1 σετ (25-22, 25-15, 33-35, 25-16)

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Νικάκης



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved