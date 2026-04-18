Παναθηναϊκός: Sold out ο πρώτος τελικός της Volley League

Λίγες ώρες πριν το πρώτος σερβίς στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς, ανακοινώθηκε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Οι τελικοί της Volley League αρχίζουν, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα της σειράς (20:30). Λίγες ώρες πριν το πρώτο σερβίς, ανακοινώθηκε πως έχει γίνει sold out από τους φίλους του «τριφυλλιού».

Το κλειστό του Μετς θα είναι κατάμεστο στον μεγάλο αγώνα, για το πρώτο βήμα τίτλου που θέλουν να κάνουν οι δύο ομάδες.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Τα εισιτήρια του πρώτου τελικού της Volley League ανδρών (18/4, 20:30, Μετς) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ εξαντλήθηκαν».