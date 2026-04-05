Volley League: Ισοφάρισε τη σειρά ο ΠΑΟΚ, όλα κρίνονται σε πέμπτο ματς

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε 3-0 σετ του Μίλωνα και απομένει ένα ματς… tie break για να προκύψει η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς – Εκεί περιμένει ο Παναθηναϊκός.

Με τον Ερνάντεζ να κάνει εκπληκτικό ματς, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Μίλωνα στον τέταρτο ημιτελικό της σειράς. Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και έτσι όλα θα κριθούν στο κρίσιμο πέμπτο ματς, αναφορικά με το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς της Volley League. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Παναθηναϊκός που «σκούπισε» τον Ολυμπιακό.

Το καθοριστικό παιχνίδι θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην έδρα του Μίλωνα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στο πρώτο σετ και έφτασε στην κατάκτησή του με 25-20, στηριζόμενος στο εκπληκτικό σερί 9-0 που έκανε στις αρχές του.

Το δεύτερο σετ ήταν πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 22-22. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε σετ μπολ με 24-23. Ο Μίλων το γύρισε παίρνοντας προβάδισμα 25-26, αλλά με τρεις πόντους σερί ο «Δικέφαλος» έκανε το 28-26 για το 2-0.

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά, με τους Νεοσμυρνιώτες να φτάνουν στο 18-20. Αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την «δουλειά». Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με 4-0 για το 22-20 και τελικά πήρε το σετ και το ματς με 25-21 για το 3-0.

Τα σετ: 25-20, 28-26, 25-21