Τεντόγλου: «Το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω – Δεν ξέρω τι έφταιξε»

Οι δηλώσεις του κορυφαίου αθλητή μας στο μήκος, μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Την 6η θέση πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου. Θέση «ξένη» για την ποιότητα και την ικανότητά του, όμως είναι σαφές πως κανείς δεν έχει… συμβόλαιο με τα μετάλλια και τις μόνιμες επιτυχίες.

Ο Έλληνας αθλητής επισήμανε στις δηλώσεις του πως αισθανόταν σε καλή κατάσταση, παρά μια μικρή ενόχληση που είχε στο πόδι. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως πρέπει να βρει τι φταίει για να το διορθώσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημα μου. Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές και ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω. Είχα και μια μικρή ενόχληση στο πόδι, στο σημείο που με πόνεσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια. Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά και η προπόνηση έχει πάει πολύ καλά. Στο τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε», είπε ο αθλητής στη μικτή ζώνη μετά το τέλος του αγώνα».