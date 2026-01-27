Ομάδες

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Για το «2 στα 2» η Εθνική – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με τη Γαλλία
INTIME SPORTS
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 10:13
ΣΠΟΡ / Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο γυναικών.

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Πορτογαλία, καθώς επιβλήθηκε με 24-7 της Σλοβακίας.

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, πάντως, δεν έχουν χρόνο για ξεκούραση, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (27/01) θα βρεθούν και πάλι στην πισίνα, για να αντιμετωπίσουν τη Γαλλία.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έμεινε δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις παίκτριες του κι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, θα πρέπει να εμφανιστούν βελτιωμένες και με σωστή νοοτροπία.

Το Ελλάδα – Γαλλία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τρίτης (27/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Α' όμιλος

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη (27/01)

  • 12:30 Γερμανία – Σλοβακία
  • 19:00 Ελλάδα – Γαλλία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

  1. Ελλάδα 3 (24-7)
  2. Γαλλία 3 (13-11)
  3. Γερμανία 0 (11-13)
  4. Σλοβακία 0 (7-24)

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

  • Ελλάδα – Σλοβακία 24-7
  • Γαλλία – Γερμανία 13-11


