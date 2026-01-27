Παναθηναϊκός: Αυτά τα ματς χάνει ο Τσιριβέγια

Οnsports Τeam

Ο Ισπανός χαφ του «τριφυλλιού» αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 1,5 μήνα και θα χάσει πολύ σημαντικά παιχνίδια των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της περιόδου, με την ομάδα του «τριφυλλιού» να παρουσιάζει συνεχή σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του και να έχει μπροστά του έναν «Γολγοθά».

Ο Παναθηναϊκός έχει μία πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στο ελληνικό πρωτάθλημα, κυνηγώντας τον Λεβαδειακό για την 4η θέση, όντας 9 βαθμούς πίσω, ενώ έχει ξεκάθαρους στόχους. Το Κύπελλο Ελλάδας που έχει μπροστά του τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ αλλά και τη συνέχεια της πορείας του στην Ευρώπη.

Και από μεγάλο μέρος του πολύ δύσκολου αυτού προγράμματος, αναμένεται να μείνει εκτός ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ στον χώρο του κέντρου.

Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ξανά διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ περί τα μέσα Μαρτίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στις 4 και 11 Φεβρουαρίου, τα δύο ευρωπαϊκά ματς για τα πλέι οφ του Europa League στις 19 και 26 Φεβρουαρίου, το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στις 8 Φεβρουαρίου στο Φάληρο, ο εντός έδρας αγώνας με τον Άρη (1/3), αλλά -πιθανότατα- και εκείνος στη Λιβαδειά (8/3) που ενδέχεται να κρίνει πολλά στη μάχη της τετράδας.