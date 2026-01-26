Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

Onsports Team

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια δεν συνάντησε πρόβλημα κόντρα στις αδύναμες Σλοβάκες, επικρατώντας με 24-7.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, όμως, εμφανίστηκε εκνευρισμένος στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Παυλίδης δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις παίκτριες του κι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση που γίνεται στην Πορτογαλία.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη

«Προσπαθούμε μέσα από τα παιχνίδια να γινόμαστε καλύτεροι, να βρούμε ρυθμό, να δούμε τις αδυναμίες της ομάδας. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας. Θεωρώ ότι επειδή το παιχνίδι εξελίχθηκε εύκολα, οι αθλήτριές μου δεν ήταν όσο σοβαρές θα έπρεπε να είναι. Έπαιξαν ατομικά, η κάθε μία κοίταγε αν θα βάλει περισσότερα γκολ, όσα περισσότερα μπορεί. Ζήτησα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν τα ακολούθησαν κι αυτό με εκνευρίζει. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ εύκολο να τα ακολουθήσεις αρκεί να είσαι λίγος σοβαρός και συγκεντρωμένος. Εμείς δείξαμε ότι δεν ήμασταν τίποτα από τα δύο, οπότε δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος. Ήταν μεγάλη διαφορά, αυτά τα παιχνίδια είναι ουσιαστικά σαν αγγαρεία, για τις περισσότερες, τις κορυφαίες ομάδες. Αυτό που ζήτησα ήταν να είμαστε συγκεντωμένοι κα σοβαροί και να παίξουμε σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μπορεί να κάνουμε λάθη τα οποία δεν κάνει ούτε ομάδα επιπέδου της Σλοβακίας, με απόλυτο σεβασμό προς τη Σλοβακία».

Για το αν θα αλλάξει η εικόνα της ομάδας: «Θα ήθελα, δεν το περιμένω, αλλά θα ήθελα. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το πόσο πολύ θέλουν οι αθλήτριες να ξαναδιεκδικήσουν ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αν το θέλουν τόσο πολύ, ώστε να αλλάξουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουμε κάποιες ελπίδες».

Για την ανανέωση του ρόστερ σε σχέση με το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης: «Αναγκαστική ανανέωση. Από τη Σιγκαπούρη είμαστε με μείον πέντε παίκτριες. Οι τέσσερις αναγκαστικές αλλαγές. Το καλό βέβαια είναι ότι έχουν μπει κάποια νέα παιδιά, που πραγματικά αυτά ήταν το μόνο θετικό στο σημερινό ματς. Η απόδοσή τους, με τα λάθη τους, με τα όλα τους. Αλλά δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν σε ένα υψηλό επίπεδο και να μας βοηθήσουν άμεσα στο μέλλον. Σκεφτείτε ότι η ομάδα αυτή από αυτή στο Παρίσι έχει δέκα διαφορετικές παίκτριες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός για να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Είναι δύσκολα τα πράγματα, οι μικρές βέβαια ανταποκρίνονται, με τις μεγάλες περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει».

Για το ντεμπούτο των Καραγιάννη και Μπιτσάκου: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος και να ξέρετε κάτι που το έχω πει στις ίδιες και το λέω και δημοσίως, δεν τους χαρίστηκε τίποτα. Δεν ήρθαν επειδή είναι μικρές και θα παίξουν. Ήρθανε γιατί παίξανε. Δείξανε ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα. Συμπεριφέρθηκα όπως θα συμπεριφερόμουν σε οποιαδήποτε παίκτρια. Έχω βέβαια ανοχή στα λάθη τους γιατί είναι φυσιολογικό να γίνονται πολλά λάθη σε αυτή την ηλικία, αλλά τα παιδιά δίνουν το κάτι παραπάνω. Το νέο αίμα που έρχεται είναι πολύ ελπιδοφόρο και είναι το μόνο θετικό στοιχείο που κρατάω από σήμερα».