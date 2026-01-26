Πρόταση Μπακογιάννη να τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων ο Δομάζος

Οnsports Τeam

Ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε να τιμηθεί άμεσα η μνήμη του Μίμη Δομάζου από τον Δήμο Αθηναίων.

Ένας χρόνος έχει περάσει μετά την απώλεια του Μίλι Δομάζου και ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να βρει τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του "Στρατηγού".

Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε να γίνει συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος ώστε να συμφωνηθεί ο καλύτερος τρόπος για να τιμηθεί ο Μίμης Δομάζος και να αναδεχθεί η καριέρα του και το παράδειγμα που έθεσε για τις νέες γενιές.

Ο Μίμης Δομάζος ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε από το 1959 μέχρι το 1978 στον Παναθηναϊκό και ήταν αρχηγός της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971 με αντίπαλο τον Άγιαξ.

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε συνολικά 13 τίτλους κι ήταν αρχηγός της ομάδας για περίπου 15 χρόνια. Τη διετία 1978-1980 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ κατακτώντας ένα πρωτάθλημα. Το 1980 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου ήθελε να αποσυρθεί από τη δράση.

Φόρεσε 50 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο και σημείωσε τέσσερα τέρματα, ενώ για αρκετά χρόνια είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.