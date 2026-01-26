Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Οnsports Team

Τα εισιτήρια για την τελική φάση του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κυκλοφόρησαν, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να ενημερώνει για τους τρόπους διάθεσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Allwyn Final 8 Κύπελλο Ελλάδας έχει ξεκινήσει.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί για μια ακόμα φορά στο Ηράκλειο από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου, με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινά από την Δευτέρα 26/1.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΚ.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της σχετικά με την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για το Allwyn Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ομοσπονδίας, η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 26/01/2026, μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

Κάθε φίλαθλος μπορεί να προχωρήσει στην αγορά μέχρι τριών (3) εισιτηρίων, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να ταυτοποιηθούν, ΜΟΝΟ από τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα στοιχεία καταχωρήθηκαν κατά την αγορά, μέσω του Gov.gr, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος τους στο γήπεδο.

Σημειώνεται πως ΔΕΝ θα υπάρχουν προκαθορισμένα διαζώματα για τους φίλους της εκάστοτε ομάδας, ενώ τα εισιτήρια θα αφορούν μεμονωμένα την κάθε ημέρα της τελικής φάσης της διοργάνωσης, διότι δε θα εκδοθούν πακέτα εισιτηρίων για το σύνολο των αγώνων του Allwyn Final 8.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης».

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου



17.00 Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου



17.00 Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

20.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου



Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου



Τελικός (20.00)