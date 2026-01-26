Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος
Οnsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 18:13
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Αντρέ Λουίζ για συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε έρχεται στην Ελλάδα για τις υπογραφές.

O Oλυμπιακός ολοκληρώνει την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή!

Ο Αντρέ Λουίζ συμφώνησε στην πρόταση των Πειραιωτών για συμβόλαιο 4,5 ετών και μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα τις επόμενες ώρες, ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του από την Ρίο Άβε.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε ρήτρα 20 εκατομμυρίων ευρώ με την πορτογαλική ομάδα, με τις διοικήσεις των δύο πλευρών να έρχονται εύκολα σε συμφωνία και το μόνο που απέμενε ήταν να δώσει τη συγκατάθεσή του και ο παίκτης.

Αυτό συνέβη και πλέον ο Λουίς Μεντιλίμπαρ τον περιμένει για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να βρίσκεται στου Ρέντη μέχρι την Παρασκευή (30/1).

Ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί μία από τις αποκαλύψεις του φετινού πορτογαλικού πρωταθλήματος, έχοντας 7 γκολ και 6 ασίστ σε 19 ματς με τη Ρίο Άβε.

Για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί έντονα και η Μπενφίκα, αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Ρίο Άβε του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν προχώρησαν.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
AEK: Στο Μουσείο Ιστορίας η φανέλα του Γιόβιτς από την ιστορική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό
11 λεπτά πριν AEK: Στο Μουσείο Ιστορίας η φανέλα του Γιόβιτς από την ιστορική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία
ΣΠΟΡ
Εθνική Ελλάδας: Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε με το χάλκινο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο
45 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε με το χάλκινο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο
SUPER LEAGUE
Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Λεβαδειακό ο Νίκας - «Επέστρεψες στην οικογένειά σου»
53 λεπτά πριν Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Λεβαδειακό ο Νίκας - «Επέστρεψες στην οικογένειά σου»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved