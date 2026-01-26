Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος

Οnsports Team

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Αντρέ Λουίζ για συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε έρχεται στην Ελλάδα για τις υπογραφές.

O Oλυμπιακός ολοκληρώνει την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή!

Ο Αντρέ Λουίζ συμφώνησε στην πρόταση των Πειραιωτών για συμβόλαιο 4,5 ετών και μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα τις επόμενες ώρες, ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του από την Ρίο Άβε.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε ρήτρα 20 εκατομμυρίων ευρώ με την πορτογαλική ομάδα, με τις διοικήσεις των δύο πλευρών να έρχονται εύκολα σε συμφωνία και το μόνο που απέμενε ήταν να δώσει τη συγκατάθεσή του και ο παίκτης.

Αυτό συνέβη και πλέον ο Λουίς Μεντιλίμπαρ τον περιμένει για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να βρίσκεται στου Ρέντη μέχρι την Παρασκευή (30/1).

Ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί μία από τις αποκαλύψεις του φετινού πορτογαλικού πρωταθλήματος, έχοντας 7 γκολ και 6 ασίστ σε 19 ματς με τη Ρίο Άβε.

Για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί έντονα και η Μπενφίκα, αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Ρίο Άβε του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν προχώρησαν.