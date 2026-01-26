Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Παρελθόν ο Φικάι μετά από 5 μόλις συμμετοχές - Η ομάδα που θα συνεχίσει
Οnsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 17:42
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Παρελθόν ο Φικάι μετά από 5 μόλις συμμετοχές - Η ομάδα που θα συνεχίσει

Ο Έλτον Φικάι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Πολωνίας - Τι περιλαμβάνει το deal.

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό θα αποτελέσει ο Έλτον Φικάι.

Ο νεαρός Αλβανός αμυντικός είχε προσελκύσει ενδιαφέρον από αρκετές ελληνικές ομάδες, με τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ να έχουν κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια να τον πείσουν, αλλά τελικά αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Ο 20χρονος στόπερ επέλεξε την Πολωνία και συγκεκριμένα την Γκόρνικ Ζαμπρζε, όπου θα πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Φικάι, προϊόν των «πράσινων» Ακαδημιών, είχε μόλις 5 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο. Με την επιστροφή του Γιώργου Κάτρη από τον Λεβαδειακό, δύσκολα θα έβρισκε χρόνο συμμετοχής στο Τριφύλλι, οπότε αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του. 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
16 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος
36 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα! Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα – Τα επόμενα βήματα
58 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα! Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα – Τα επόμενα βήματα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παρελθόν ο Φικάι μετά από 5 μόλις συμμετοχές - Η ομάδα που θα συνεχίσει
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Παρελθόν ο Φικάι μετά από 5 μόλις συμμετοχές - Η ομάδα που θα συνεχίσει
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved