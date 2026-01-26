Παναθηναϊκός: Παρελθόν ο Φικάι μετά από 5 μόλις συμμετοχές - Η ομάδα που θα συνεχίσει

Οnsports Team

Ο Έλτον Φικάι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Πολωνίας - Τι περιλαμβάνει το deal.

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό θα αποτελέσει ο Έλτον Φικάι.

Ο νεαρός Αλβανός αμυντικός είχε προσελκύσει ενδιαφέρον από αρκετές ελληνικές ομάδες, με τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ να έχουν κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια να τον πείσουν, αλλά τελικά αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Ο 20χρονος στόπερ επέλεξε την Πολωνία και συγκεκριμένα την Γκόρνικ Ζαμπρζε, όπου θα πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Φικάι, προϊόν των «πράσινων» Ακαδημιών, είχε μόλις 5 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο. Με την επιστροφή του Γιώργου Κάτρη από τον Λεβαδειακό, δύσκολα θα έβρισκε χρόνο συμμετοχής στο Τριφύλλι, οπότε αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του.