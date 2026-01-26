ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα! Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα – Τα επόμενα βήματα

Onsports Team

Σε ιστορική καμπή περνά ο ΠΑΟΚ, καθώς υπεγράφη το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) ανάμεσα στην ΠΑΕ, την εταιρία ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» και τον ΑΣ, που αφορά στην κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Με την υπογραφή του MoU σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη του πρότζεκτ της Νέας Τούμπας, με τις διαδικασίες να μπαίνουν πλέον σε πλήρη εξέλιξη και την αντίστροφη μέτρηση για το νέο «σπίτι» του Δικεφάλου να ξεκινά.

Όπως αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ: «Με την υπογραφή, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του πρότζεκτ του νέου γηπέδου, αρχίζουν να τρέχουν πλέον οι διαδικασίες και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι. Άμεσα κατατίθενται οι πρώτες αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με πρώτη την Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, δρομολογούνται συναντήσεις με εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιταχύνται οι διαδικασίες από τις συνεργαζόμενες εταιρίες για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. Για όλες τις ενέργειες, που αφορούν την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση».

Γκοντσάροβα: «Χτίζουμε το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ»

Η CEO και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσάροβα, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και για τη Θεσσαλονίκη. Η υπογραφή της συμφωνίας για τη δημιουργία του νέου γηπέδου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μεγαλώνει, να ονειρεύεται και να διεκδικεί τη θέση που του αξίζει. Η “Φωλιά του Δικέφαλου Αετού” θα είναι ένα σύγχρονο και επιβλητικό γήπεδο, το νέο σπίτι όπου θα γραφτούν νέες σελίδες ιστορίας και θα πανηγυριστούν νέες επιτυχίες. Πρόκειται για ένα έργο που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά την πόλη, την κοινωνία και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με πράξεις».

Ησαϊάδης: «Η Νέα Τούμπα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Αλκιβιάδης Ησαϊάδης, ανέφερε:

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη και απολύτως καθοριστική φάση για τη Νέα Τούμπα. Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, γίνεται το πρώτο ουσιαστικό βήμα μετά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει το γήπεδο που του αρμόζει, αντάξιο της ιστορίας, της δυναμικής και του κόσμου του. Η Νέα Τούμπα δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά ένα όραμα δεκαετιών που πλέον παίρνει σάρκα και οστά. Ο ΠΑΟΚ προχωρά ενωμένος. Δεν περισσεύει κανένας».