Αταμάν: «Θα ξαναδείτε τις γροθιές μου μόνο όταν πάρουμε πρωτάθλημα και Euroleague»

Onsports Team

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε χαρακτηριστικά πως θα πανηγυρίσει με υψωμένες τις γροθιές του όταν το «τριφύλλι» κατακτήσει την Euroleague και το πρωτάθλημα, δείχνοντας την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

«Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Στην πρώτη περίοδο είχαμε πρόβλημα στο επιθετικό ριμπάουντ και πέτυχαν 27 πόντους. Μετά, η άμυνά μας λειτούργησε κόντρα στους Γκος και Φρανσίσκο. Επιθετικά, χρησιμοποιήσαμε τον Λεσόρ, έκανε φάουλ ο Ράιτ και τον κρατήσαμε εκτός αγώνα. Στην δεύτερη και τρίτη περίοδο παίξαμε τέλειο μπάσκετ. Στα τελευταία λεπτά, όταν ήμασταν μπροστά με 14 πόντους, ο Φρανσίσκο έβαλε 8-10 πόντους με δύσκολα σουτ. Ελέγξαμε το ματς. Είχαμε μεγάλη συνεισφορά από τον Λεσόρ, ο Όσμαν έπαιξε εξαιρετικά. Όλοι είχαν hustle. Και πήραμε μία σημαντική νίκη για την βαθμολογία, γιατί κερδίσαμε την Ζαλγκίρις και στο Κάουνας».

Για το πότε θα πανηγυρίσει ξανά με τις γροθιές και για την διαχείριση των παικτών, τώρα που κάθε ματς είναι τελικός και με τα όσα γράφονται στα Μέσα: «Θα δείτε τις γροθιές μου μόνο όταν κερδίσουμε την Euroleague και το πρωτάθλημα. Είπα και χθες στην συνέντευξη Τύπου ότι δεν με νοιάζει που χάσαμε μερικά ματς στο πρωτάθλημα. Όλοι στα social media μιλάνε για εμένα, Αταμάν out, είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη, στον κόσμο. Όλοι ξέρουν τα αποτελεσματά μου, οπότε δεν με νοιάζει. Και δεν χαίρομαι και όταν νικάμε να γράφουν, είναι απλά ματς της κανονικής περιόδου. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, με νοιάζει η ομάδα μου. Κάποιες φορές αυτή τη σεζόν δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, απόψε παίξαμε πολύ καλά με τον Λεσόρ. Παίξαμε το παιχνίδι μας που μας οδήγησε στον τίτλο τον πρώτο χρόνο. Θα συνεχίουμε με αυτό το σύστημα. Λυπάμαι για τα social media γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν απόψε. Μπορούν να βρουν άλλο θέμα. Θα δείτε τις γροθιές μου όταν κερδίσουμε ακόμα έναν τίτλο, όπως κερδίσαμε το Κύπελλο».