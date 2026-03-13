Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεσόρ: «Ευχαριστώ την οικογένειά μου και τον κόσμο του Παναθηναϊκού»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 13 Μαρτίου 2026, 00:45
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Λεσόρ: «Ευχαριστώ την οικογένειά μου και τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από σχεδόν 300 ημέρες απουσίας και μετά το πρώτο του φετινό παιχνίδι στάθηκε τόσο στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις, όσο και στα συναισθήματα που βίωσε με την επιστροφή του στα παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του, ενώ δεν έκρυψε και τη χαρά του που κατάφερε να αγωνιστεί ξανά, αφήνοντας πίσω του την δύσκολη περίοδο της αποχής.

Μιλώντας στη flash interview ο Γάλλος σέντερ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Νιώθω κουρασμένος (σ.σ. γέλια). Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, ήταν το πιο σημαντικό ματς, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε νίκες και ήταν μια καλή αρχή αυτή σήμερα.

Προσπάθησα να ακολουθήσω τη ρουτίνα μου, ότι έκανα και πριν τον τραυματισμό μου. Ήθελα να φρεσκάρω το κορμί μου, να το ηρεμήσω. Ήθελα να είμαι κομμάτι της νίκης, δεν προσπάθησα να κάνω τον ήρωα, αλλά να βοηθήσω πραγματικά την ομάδα μου να πάρει τη νίκη.

Για την οικογένειά του: «Χωρίς αυτούς δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο».

Για τον κόσμο: «Εχω πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν εδώ ξανά σήμερα και το καλωσόρισμά τους δε θα το ξεχάσω ποτέ».



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ιστιοπλοΐα: Με Πορτογαλία, Τουρκία και Βουλγαρία η Ελλάδα στο Μουντιάλ στα πρότυπα του ποδοσφαίρου
1 ώρα πριν Ιστιοπλοΐα: Με Πορτογαλία, Τουρκία και Βουλγαρία η Ελλάδα στο Μουντιάλ στα πρότυπα του ποδοσφαίρου
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
2 ώρες πριν ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»
2 ώρες πριν Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Θα ξαναδείτε τις γροθιές μου μόνο όταν πάρουμε πρωτάθλημα και Euroleague»
3 ώρες πριν Αταμάν: «Θα ξαναδείτε τις γροθιές μου μόνο όταν πάρουμε πρωτάθλημα και Euroleague»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved