Λεσόρ: «Ευχαριστώ την οικογένειά μου και τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από σχεδόν 300 ημέρες απουσίας και μετά το πρώτο του φετινό παιχνίδι στάθηκε τόσο στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις, όσο και στα συναισθήματα που βίωσε με την επιστροφή του στα παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του, ενώ δεν έκρυψε και τη χαρά του που κατάφερε να αγωνιστεί ξανά, αφήνοντας πίσω του την δύσκολη περίοδο της αποχής.

Μιλώντας στη flash interview ο Γάλλος σέντερ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Νιώθω κουρασμένος (σ.σ. γέλια). Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, ήταν το πιο σημαντικό ματς, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε νίκες και ήταν μια καλή αρχή αυτή σήμερα.

Προσπάθησα να ακολουθήσω τη ρουτίνα μου, ότι έκανα και πριν τον τραυματισμό μου. Ήθελα να φρεσκάρω το κορμί μου, να το ηρεμήσω. Ήθελα να είμαι κομμάτι της νίκης, δεν προσπάθησα να κάνω τον ήρωα, αλλά να βοηθήσω πραγματικά την ομάδα μου να πάρει τη νίκη.

Για την οικογένειά του: «Χωρίς αυτούς δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο».

Για τον κόσμο: «Εχω πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν εδώ ξανά σήμερα και το καλωσόρισμά τους δε θα το ξεχάσω ποτέ».