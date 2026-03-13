Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»

INTIME SPORTS

Δείτε τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων από τη φάση των «16» του Conference League.

H φοβερή και τρομερή ΑΕΚ «πάτησε» 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σημείωσε τέσσερα γκολ, θα μπορούσε να είχε πετύχει άλλα τόσα κι επί της ουσίας πέρασε στους «8» της διοργάνωσης από το πρώτο ματς. Αυτό που απομένει να κάνει είναι στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (19/03) απλά να «σφραγίσει» και τυπικά το εισιτήριο.

Η φάση των «16» του Conference League

Οι πρώτοι αγώνες

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ 1-3

Ριέκα – Στρασμπούρ 1-2

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο 1-3

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

Φιορεντίνα – Ράκοβ 2-1

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 0-0

Οι αγώνες ρεβάνς

19/3 19:45 ΑΕΚ – Τσέλιε

ΑΕΚ – Τσέλιε 19/3 19:45 ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 19/3 19:45 Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς

Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 19/3 19:45 Ράκοβ – Φιορεντίνα

Ράκοβ – Φιορεντίνα 19/3 22:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Σαμσουνσπόρ

Ράγιο Βαγεκάνο – Σαμσουνσπόρ 19/3 22:00 Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν

Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν 19/3 22:00 Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 19/3 22:00 Στρασμπούρ – Ριέκα

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Vs Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας Vs Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο Vs Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς Vs Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ ή Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας Vs Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας ή Φιορεντίνα ή Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα ή Στρασμπούρ

