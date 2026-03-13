Ιστιοπλοΐα: Με Πορτογαλία, Τουρκία και Βουλγαρία η Ελλάδα στο Μουντιάλ στα πρότυπα του ποδοσφαίρου

Onsports Team

Με την Πορτογαλία, την Τουρκία και την Βουλγαρία κληρώθηκε η Ελλάδα στα προκριματικά του Star Sailors League Gold Cup που θα διεξαχθεί το διάστημα 12-16 Ιουλίου στην Ελβετία.

Όπως το ποδόσφαιρο που έχει το Μουντιάλ, έτσι και η ιστιοπλοΐα διοργανώνει πλέον το δικό της Παγκόσμιο Κύπελλο, την απόλυτη πρόκληση μεταξύ των εθνών για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Για πρώτη φορά, δηλαδή, στην ιστορία του αθλήματος θα υπάρχει εθνικό μετάλλιο και θα είναι στα πρότυπα του ποδοσφαίρου (Live αγώνες, εθνικοί ύμνοι κλπ).

Δημιουργημένο με πρωτοβουλία των κορυφαίων ιστιοπλόων του κόσμου και των ιδρυτών του Star Sailors league, το SSL Gold Cup είναι μια τετραετής ειδική διοργάνωση της World Sailing που ρίχνει φως στους ήρωες της ιστιοπλοΐας και προκαλεί αθλητικά πάθη που πυροδοτούνται από την εθνική υπερηφάνεια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστιοπλοΐας έλειπε από τον χώρο και αναμένεται να συγκεντρώσει ένα ευρύ δημοφιλές κοινό αντάξιο της τεράστιας παγκόσμιας κοινότητας περισσότερων από 100 εκατομμυρίων φίλων του αθλήματος.

Οι αγώνες διεξάγονται με σκάφη υψηλών επιδόσεων που διαθέτουν πλήρωμα εννέα ατόμων αποκλειστικά εθνικής σύνθεσης, προσφέροντας ένα θέαμα τύπου στάδιο γεμάτο δράση ακολουθώντας της συνταγή επιτυχίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής από όλες τις χώρες, ακόμη και μικρά η, αναδυόμενα ιστιοπλοϊκά έθνη, το SSL παρέχει χωρίς κόστος τα σκάφη και όλες τις εγκαταστάσεις για προπόνηση και αγώνες.

Το SSL Gold Cup συγκεντρώνει τις καλύτερες ομάδες από τις 5 ηπείρους αποτελούμενες 100% από τους καλύτερους εθνικούς αθλητές τους. Επικεφαλής της ελληνικής ομάδας είναι ο Ολυμπιονίκης μας Αιμίλιος Παπαθανασίου, ενώ θα αγωνιστούν λαμπερά ονόματα της ελληνικής ιστιοπλοΐας, όπως οι Ολυμπιονίκες Τάσος Μπουντούρης, Δημήτρης Δεληγιάννης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 470 Αφροδίτη Ζέιχερς, ο Αντώνης Μπουγιούρης, ο Γιώργος Δρούγκας και άλλοι σπουδαίοι ιστιοπλόοι.

Από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Νοέμβριο 2026, 66 ομάδες από τις 143 εθνικές αρχές που ανήκουν στην παγκόσμια Ομοσπονδία θα λάβουν μέρος στη σειρά των προκριματικών.

Από κάθε προκριματική σειρά περνάει μία ομάδα και η τελική φάση του SSL Gold Cup θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τις 19 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Οι 40 ομάδες που θα προκριθούν θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων και θα αγωνιστούν σε μια σειρά από αγώνες και πλέι οφ, με αποκορύφωμα τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου όπου θα αναμετρηθούν οι τέσσερις καλύτερες εθνικές ομάδες της διοργάνωσης.