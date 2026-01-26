Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΡΗΣ: VIDEO σε ΕΟΚ και ΚΕΔ με φάσεις από την αναμέτρηση με τον Προμηθέα
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 16:52
BASKET LEAGUE

ΑΡΗΣ: VIDEO σε ΕΟΚ και ΚΕΔ με φάσεις από την αναμέτρηση με τον Προμηθέα

Η ΚΑΕ Άρης έστειλε VIDEO στην ΕΟΚ και την ΚΕΔ με φάσεις από τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης με τον Προμηθέα, όπου θεωρεί ότι η ομάδα της αδικήθηκε.  

Το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Προμηθέα με τον Άρη στην Πάτρα συνεχίζεται, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρά την νίκη της έχει ανεβάσει τους τόνους σε διαιτητικό επίπεδο λόγ της κάκιστης απόδοσης των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή. 

Μάλιστα οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αποστολή VIDEO με παραλήπτες την ΕΟΚ και την ΚΕΔ, στο οποίο περιλαμβάνονται φάσεις από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, στις οποίες διαμαρτύρονται πως έχουν αδικηθεί.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως σε όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας πραγματοποιούνται επαφές με όλους τους αρμόδιους, ώστε να μην επαναληφθούν όσα είδε όλη η Ελλάδα το περασμένο Σάββατο.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
17 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος
38 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ρίο Άβε και Αντρέ Λουίζ - Έρχεται στην Ελλάδα ο Βραζιλιάνος
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα! Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα – Τα επόμενα βήματα
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα! Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα – Τα επόμενα βήματα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παρελθόν ο Φικάι μετά από 5 μόλις συμμετοχές - Η ομάδα που θα συνεχίσει
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Παρελθόν ο Φικάι μετά από 5 μόλις συμμετοχές - Η ομάδα που θα συνεχίσει
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved