ΑΡΗΣ: VIDEO σε ΕΟΚ και ΚΕΔ με φάσεις από την αναμέτρηση με τον Προμηθέα

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ Άρης έστειλε VIDEO στην ΕΟΚ και την ΚΕΔ με φάσεις από τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης με τον Προμηθέα, όπου θεωρεί ότι η ομάδα της αδικήθηκε.

Το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Προμηθέα με τον Άρη στην Πάτρα συνεχίζεται, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρά την νίκη της έχει ανεβάσει τους τόνους σε διαιτητικό επίπεδο λόγ της κάκιστης απόδοσης των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή.

Μάλιστα οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αποστολή VIDEO με παραλήπτες την ΕΟΚ και την ΚΕΔ, στο οποίο περιλαμβάνονται φάσεις από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, στις οποίες διαμαρτύρονται πως έχουν αδικηθεί.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως σε όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας πραγματοποιούνται επαφές με όλους τους αρμόδιους, ώστε να μην επαναληφθούν όσα είδε όλη η Ελλάδα το περασμένο Σάββατο.