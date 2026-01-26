Ομάδες

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 26 Ιανουαρίου 2026, 16:58
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα βρεθούν στη SUNEL Arena για την κρίσιμη αναμέτρηση με της μπασκετικής ομάδας κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, για το Basketball Champions League.

Η «οικογένεια» της ΑΕΚ είναι μια… γροθιά κι αυτό θα φανεί με τον πλέον περίτρανο τρόπο το απόγευμα της Τετάρτης (28/01).

Η ποδοσφαιρική ομάδα της «Ένωσης» θα δώσει το «παρών» στη SUNEL Arena για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία θα επιδιώξει να κάνει το «2 στα 2» στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Στο γήπεδο θα βρεθούν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι, μάλιστα, θα συμμετάσχουν σε διάφορες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Το ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (28/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.



