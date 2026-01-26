AEK, Σάκοτα: «Ελάτε στο γήπεδο! Μόνο έτσι θα έχουμε ρόλο στην επόμενη μέρα του μπάσκετ»

INTIME SPORTS

Ο Ντράγκαν Σάκοτα απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη δεύτερη φάση του Basketball Champions League.

Η «Ένωση» υποδέχεται τη γερμανική ομάδα στη SUNEL Arena, με στόχο το «2 στα 2».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα με μια δήλωση – παρέμβαση κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να δώσει το «παρών» στο γήπεδο, υπογραμμίζοντας ότι: «O χάρτης του μπάσκετ αλλάζει… Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε θέση και ρόλο στην επόμενη ημέρα, αν θέλουμε να είμαστε στην «ελίτ», χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας. Χρειαζόμαστε μία άλλη κουλτούρα».

Η δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ

«O χάρτης του μπάσκετ αλλάζει…

Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε θέση και ρόλο στην επόμενη ημέρα, αν θέλουμε να είμαστε στην «ελίτ», χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας. Χρειαζόμαστε μία άλλη κουλτούρα.

Νιώθω πραγματικά υπερήφανος και ευγνώμων για όλους εκείνους τους οπαδούς, που έρχονται σταθερά στους αγώνες μας και εκδηλώνουν με κάθε τρόπο την εκτίμησή τους στο πρόσωπό μου, αλλά και στους παίκτες μας. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές όλοι μαζί, αλλά σ’ ένα μπάσκετ, που βασικό κριτήριο επιλογής αποτελούν τα εισιτήρια και η εικόνα των γεμάτων γηπέδων, δεν μπορούμε να απαιτούμε τα περισσότερα. Και σε κάθε περίπτωση, και αγωνιστικά είναι πλεονέκτημα να έχεις το γήπεδό σου γεμάτο. Παίζεις αλλιώς…

Είναι δυνατόν ομάδες, χωρίς τη δική μας ιστορία, χωρίς τη δική μας πρόσφατη τροπαιοφόρο πορεία, και χωρίς να έχουν τα εκατομμύρια των οπαδών μας, να κάνουν sold out σε όλα τα ματς;

To brand AEK γεμίζει τα γήπεδα όπου παίζουμε στην Ευρώπη, γιατί εκτιμάται η ιστορία μας και η αξία της ομάδας μας. Στα γήπεδα της Ευρώπης είναι περισσότεροι πολλές φορές και οι δικοί μας οπαδοί, σε σχέση με τους εντός έδρας αγώνες μας. Και στα εκτός έδρας ματς της Ελλάδας συμβαίνει το ίδιο και είναι εντυπωσιακό.

Προφανώς, ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται να μας υποστηρίξει παντού, αλλά στο γήπεδό μας, τί θα γίνει; Ένα γεμάτο γήπεδο «βάζει φτερά στα πόδια» των παικτών μας ώστε ν’ αποδώσουν στο 100% και να κερδίζουμε ανεξάρτητα από συνθήκες.

Ξέρετε, ότι για τον αγώνα με Άλμπα στο Βερολίνο, ενδέχεται να έχουμε περισσότερους οπαδούς μας σε σχέση μ’ αυτούς, που θα έχουμε την Τετάρτη στην έδρα μας, με βάση βέβαια τα μέχρι τώρα δεδομένα; Πρέπει να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και στη SUNEL Arena. Ας κάνουμε μία νέα αρχή από Τετάρτη. Και να κερδίζουμε μαζί με το λαό μας. Για να διεκδικήσουμε μετά τα πιο μεγάλα, και στο Βερολίνο, και παντού…

Έχουμε αγωνιστεί λόγω τιμωρίας σε ματς «κεκλεισμένων των θυρών», και στενοχωριόμαστε γι’ αυτό, αλλά υπάρχουν και μερικά ματς που δεν έχουμε τιμωρηθεί και είναι σαν να παίζουμε… κεκλεισμένων των θυρών. Είναι κρίμα. Μας απογοητεύει αυτό.

Έχουμε δείξει ως ομάδα και ως Οργανισμός, ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τιμήσουμε τη φανέλα και την ιστορία μας, αλλά πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Δεν φτάνει να γεμίζουμε το γήπεδο σε προημιτελικούς, ημιτελικούς και τελικούς. Πρέπει να γεμίζουμε το γήπεδο πάντα.

Τον Μάιο του 2025 ήρθαν στο σπίτι μου, μου έκαναν έκπληξη, οπαδοί της ΑΕΚ, και συγκινήθηκα -όπως κάθε φορά συγκινούμαι όταν βλέπω, ότι εκτιμούν αυτό που κάνουμε -και μού ζήτησαν να μη φύγω. Με παρακαλούσαν να παραμείνω στην ΑΕΚ. Ήταν κάτι φοβερό. Και εκείνη η στιγμή, να ξέρετε, καθόρισε την απόφαση, που έλαβα μετά.

Τώρα, ήρθε η ώρα να παρακαλέσω εγώ: «Ελάτε στο γήπεδο»!

Είναι ο μόνος τρόπος για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Είναι ο μόνος τρόπος για να πείσουμε εκείνους που διευθύνουν το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό μπάσκετ, ότι είμαστε εδώ.

Θα πω και πάλι… Ευχαριστούμε όλους τους οπαδούς της ομάδας μας, που έρχονται στο γήπεδό μας. Μας αγαπάνε και το νιώθουμε. Μα και οι οπαδοί, που δεν έρχονται ξέρουμε, ότι μας αγαπάνε. Το διαπιστώνουμε στα μηνύματα που δεχόμαστε. Το διαπιστώνω παντού έξω, όπου πάω. Στο κάτω κάτω για τον κόσμο δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε; Και η ομάδα, και η διοίκηση, και όλο το προσωπικό του Οργανισμού ΑΕΚ, για ποιον τα κάνουν; Για τον κόσμο τα κάνουν. Αυτός είναι η δύναμή μας.

«Κτίζοντας» το μπασκετικό μας κοινό, κτίζουμε και το μέλλον μας, το μέλλον της ΑΕΚ…

Ζούμε για τη στιγμή, που θα έχουμε sold out ή σχεδόν sold out σε κάθε αγώνα…

Αφού, αποδεδειγμένα μπορούμε!

Πρέπει ν’ αλλάξουμε…

Είναι μονόδρομος».