Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Η Εθνική έκανε… προπόνηση στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

EUROKINISSI

Onsports Team

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, καθώς επιβλήθηκε με 24-7 της Σλοβακίας και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Πορτογαλία.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια δεν συνάντησε πρόβλημα κόντρα στις αδύναμες Σλοβάκες κι έκανε «ζέσταμα» ενόψει της συνέχειας.

Η Καραγιάννη με πέντε γκολ ήταν η πρώτη σκόρερ της «γαλανόλευκης», η οποία επέδειξε εντυπωσιακό επιθετικό πλουραλισμό, καθώς 10 από τις 14 παίκτριες κατάφεραν να σκοράρουν.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη είναι η Γαλλία. Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το σημερινό (26/01) παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαώδης.

Η Εθνική με ασφυκτικό πρέσινγκ δεν επέτρεψε στις Σλοβάκες να κάνουν ούτε σουτ και έβρισκε εύκολα γκολ, είτε στην κόντρα είτε από τα 2μ., με αποτέλεσμα να προηγηθεί 4-0 στα πρώτα τρία λεπτά και 8-0, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.

Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, με τη 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη να «κλέβει» την παράσταση, σημειώνοντας πέντε τέρματα.

Ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση έκανε επίσης η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου (σκόραρε με πέναλτι), καθώς και η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα, η οποία αντικατέστησε στο δεύτερο ημίχρονο την Ιωάννα Σταματοπούλου.

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 2-0 Ξενάκη (φουνταριστός), 3-0 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 5-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 6-0 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 7-0 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-0 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-1 Χολίτσοβα (περιφέρεια), 9-1 Καραγιάννη (κόντρα), 10-1 Σιούτη (περιφέρεια), 10-2 Βιταλιάνο (φουνταριστός), 11-2 Φουντωτού (π.π.), 12-2 Νίνου (κόντρα), 12-3 Γκαραντσόφσκα (π.π.), 13-3 Καραγιάννη (περιφέρεια), 13-4 Κάτσκοβα (περιφέρεια), 14-4 Ξενάκη (φουνταριστός), 15-4 Β. Πλευρίτου (π.π.), 15-5 Μπαρανοβίτσοβα (περιφέρεια), 16-5 Καραγιάννη (κόντρα), 17-5 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 18-5 Μπιτσάκου (πέναλτι), 19-5 Καραγιάννη (π.π.), 20-5 Τριχά (περιφέρεια), 21-5 Σιούτη (π.π.), 21-6 Σεντλάκοβα (φουνταριστός), 22-6 Τριχά (πέναλτι), 23-6 Καραγιάννη (περιφέρεια), 23-7 Βιταλιάνο (περιφέρεια), 24-7 Τριχά (π.π.).

Η Ελλάδα είχε 5/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 7 στην κόντρα.

είχε 5/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 7 στην κόντρα. Η Σλοβακία είχε 1/5 με παίκτρια παραπάνω, 4 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

είχε 1/5 με παίκτρια παραπάνω, 4 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Χολίτσοβα (2’10’’ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου), η Μπαρανοβίτσοβα (6’15’’ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Βιταλιάνο (49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία), Γκοντσαρένκο (Ουκρανία)

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Σίντζια Ραγκούζα): Ματούσκοβα, Γκαραντσόφσκα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίτσοβα 1, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα 1, Κάτσκοβα 1, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνσκα, Τέλιπκο, Χολίτσοβα 1, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βαργκόβα

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε η Ελένη Γρηγοροπούλου.